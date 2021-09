Carlos Gonçalves acompanhou o então Presidente da República, Jorge Sampaio, numa visita de trabalho ao Luxemburgo, em 2004.

1939-2021

Deputado lembra encontro emotivo de Sampaio com alunos portugueses no Luxemburgo

"O desaparecimento do antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, é uma grande perda para o país". As palavras são do deputado do PSD, Carlos Gonçalves, que várias vezes ao longo da sua carreira política se cruzou com Jorge Sampaio.

Ouça as declarações do deputado à Rádio Latina sobre a morte do antigo Presidente português, uma pessoa "séria e solidária".

