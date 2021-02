A Comissão Parlamentar de Petições aceitou 18 petições só esta terça-feira. Entre outras coisas, pede-se o levantamento das restrições anti-covid.

18 novas petições. Menos restrições, plantar árvores e mais feriados

A Comissão Parlamentar de Petições recebeu esta terça-feira 18 novas petições, sendo que quatrodestas são reformulações. O foco de muitos peticionários continua a ser a flexibilização das medidas restritivas no combate à pandemia. Por exemplo, uns defendem o fim do recolher obrigatório e a reabertura parcial do setor da Horeca. Do lado ambiental, uma petição pede que cada pessoa plante uma árvore na sua propriedade.

No setor imobiliário há quem defenda que as comissões pagas aos agentes imobiliários sejam limitados a 3% do preço de venda, excluindo imposto. A petição 1770 quer tornar obrigatório o consentimento escrito do proprietário antes de uma agência imobiliária colocar um imóvel à venda no mercado.

As questões de género também não são esquecidas. Uma petição exige que haja o mesmo número de casas de banho para homens e mulheres em locais e escritórios públicos.

Um outro texto pede o reconhecimento dos diplomas de conclusão do ensino superior obtidos antes do Processo de Bolonha, documento que pode mesmo vir a ser debatido na Câmara de Deputados, adianta o Wort. Segundo a petição, ainda existe alguma confusão na validação dos cursos pré-Bolonha.



Com um olhar num futuro que se quer próximo, a petição 1784 pede três feriados públicos em toda a UE quando for confirmado o fim da pandemia da covid-19.





