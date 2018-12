O Meteolux, instituto de meteorologia luxemburguês, analisou o estado do tempo nos meses de outono deste ano. No Luxemburgo, a estação foi mais quente e menos chuvosa, tendo sido, aliás, a mais seca desde 1947.

18 de setembro foi o dia mais quente do outono

O Meteolux, instituto de meteorologia luxemburguês, analisou o estado do tempo nos meses de outono deste ano. No Luxemburgo, a estação foi mais quente e menos chuvosa, tendo sido, aliás, a mais seca desde 1947.

O Meteolux, instituto de meteorologia luxemburguês, analisou a meteorologia durante os meses de outono e concluiu que as temperaturas foram mais elevadas, tendo a estação sido a terceira mais seca de que há registo, desde 1947. O outono tardou a chegar após um verão anormalmente quente e seco e foi ele mesmo invulgarmente ameno.

De acordo com o Meteolux, setembro, outubro e novembro registaram temperaturas acima da média em comparação com o período entre 1981 e 2010. O dia mais quente do ano registou-se aliás, a 18 de setembro, em que se registaram 31,2 graus em Echternach, já com o outono a bater à porta. Apesar de mais fresco, outubro foi um mês com temperaturas "invulgares", registando massas de ar quente e secas.

Apesar da descida gradual das temperaturas em novembro, o mês foi, no geral, bastante temperado. Até à data, o dia mais frio registou-se a 3 de novembro, em que os termómetros chegaram aos -6 em Schimpach.

Segundo o Meteolux, 2018 foi também marcado por pouca chuva durante o outono, sendo este o terceiro menos chuvoso desde 1947. Em termos comparativos, os níveis de precipitação foram mais baixos do que o período entre 2001 e 2010. Em alguns pontos os níveis desceram até menos 60% de chuva do que no período de referência.

Numa nota final, o instituto refere ainda que estas condições possibilitam a produção de vinho de "elevada qualidade" devido à boa maturação das vinhas, originadas pelo tempo quente e seco entre o final do verão e o início do outono, altura de vindimas. "Os consumidores podem esperar excelentes vinhos da colheita de 2018 da região de Moselle", pode ler-se.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.