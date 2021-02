Dados avançados pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta parlamentar.

18 casos da variante sul-africana detetados no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO

O Laboratório Nacional de Saúde (LNS) detetou mais quatro casos da variante sul africana (B.1.351) no Luxemburgo, aumentando para 18 o número de casos ativos desta estirpe.



A informação foi transmitida por Paulette Lenert, ministra da Saúde, em resposta parlamentar ao deputado do ADR Jeff Engelen. A pergunta do deputado focou-se na vacinação dos profissionais de Saúde com a vacina AstraZeneca, tendo em conta que há estudos que afirmam que esta é menos eficaz contra a variante sul-africana.

A ministra garantiu que o Comité SAGE (Strategic Advisory Group of Experts) da Organização Mundial de Saúde deu indicações para a vacina AstraZeneca continuar a ser administrada, mesmo em países onde a variante está presente.

Numa altura em que as vacinas a Europa estão atrasadas, "não se pode simplesmente renunciar às vacinas AstraZeneca", disse Lenert.

Governo prevê ter 71.355 pessoas vacinadas até ao final de março Até ao final desta semana chegam, por correio, os primeiros convites para a segunda fase de vacinação.

O Governo pretende vacinar 66.480 pessoas até ao final de março de 2021. A previsão foi divulgada no boletim com o balanço epidemiológico semanal. Vão ser enviados os convites para dar início à segunda fase de vacinação, que vai dar prioridade a pessoas consideradas extremamente vulneráveis, começando pelos maiores de 75 anos e prosseguindo com portadores de trissomia 21, doentes debilitados ou em processos de tratamento e pessoas com deficiência imunitária.



Plano de ataque às novas variantes

Em face dos riscos desconhecidos das novas variantes, a Comissão Europeia apresentou um plano para se preparar para futuras desgraças de novas mutações do vírus serem resistentes às vacinas que estão contratadas. A Incubadora HERA (Autoridade de Resposta de Emergência) é a parte central da proposta da Comissão, que irá ser apresentada para a semana aos líderes dos 27 países.







