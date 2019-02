Quase 17% dizem que é difícil pagar exames e tratamentos e 23% admitem que é muito difiícil pagar as despesas do dentista.

17% dos residentes dizem que pagar fatura médica é um fardo pesado no seu orçamento familiar

Quase 17% dos residentes no Luxemburgo consideram que as despesas médicas são um fardo muito pesado no seu orçamento familiar.

O Grão-Ducado é o sexto país onde esta percentagem é mais elevada, de acordo com os dados do Eurostat. O gabinete de estatísticas indica ainda que quase 28% dos residentes consideram que as despesas médicas têm um peso considerável, mas não excessivo, e 56% dizem que não têm dificuldades em pagá-las.

O valor referente àqueles que admitem um esforço significativo (17%) fica acima da média europeia, que atinge os 11%. É no Chipre que o valor é mais elevado: quase 40% da população dizem que as esses gastos com saúde têm um peso muito significativo. Na Estónia encontra-se a percentagem mais baixa, com 2,4%.

Os cuidados médicos referem-se a tratamentos e exames e excluem medicamentos e dentistas.

A nível comunitário, aqueles que sentem maiores dificuldades em pagar os exames e tratamentos pertencem a lares com duas pessoas, em que, pelo menos tem 65 anos ou mais.

O Eurostat analisa de forma separada os dentistas e os medicamentos. Assim, se se tiverem em conta os serviços dentários a percentagem relativa ao Grão-Ducado aumenta: são 23% aqueles que sentem muita dificuldade em pagar estas faturas. Neste ranking, o Grão-Ducado surge em oitavo lugar. No que se refere ao pagamento de medicamentos, o Luxemburgo tem uma posição mais recuada. São apenas 11,6% os que reconhecem que os medicamentos são um encargo pesado no conjunto do seu orçamento familiar (16° lugar).