Cerca de 17% das crianças do Luxemburgo têm pelo menos uma dose da vacina

Susy MARTINS Nas últimas semanas é na faixa etária entre os 5 e os 11 anos onde se tem registado números elevados de novas infeções nos mais novos.

Até à data, 8.128 crianças receberam pelo menos uma dose da vacina. A informação foi avançada pelo Ministério da Saúde à Rádio Latina.

O Luxemburgo tem cerca de 45 mil crianças entre os 5 e os 11 anos. Feitas as contas, as crianças vacinadas com pelo menos uma dose representam cerca de 17% das crianças que podem receber o fármaco. Leia mais no artigo da Rádio Latina.





