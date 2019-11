O Ministério da Família, da Integração e da Grande Região luxemburguês divulgou, esta sexta-feira, os números do apoio pago às famílias afectadas pelo tornado de 9 de agosto.

168 mil euros em ajuda para dez famílias afectadas pelo tornado

Dez agregados familiares vão receber cerca de 168 mil euros em apoio financeir0 para equipamento básico. Treze pedidos de ajuda financeira foram recusados por diversas razões: danos cobertos pelo seguro, danos não elegíveis, danos em segunda habitação. Há 37 processos apresentados que continuam a ser analisados. Serão revistos durante a segunda semana de dezembro, sob reserva da apresentação dos documentos em falta. Alguns pedidos de assistência social foram apresentados após o prazo de 1 de novembro. No entanto, eles serão tidos em conta, uma vez que o ministério da Família, da Integração e da Grande Região decidiu prolongar o prazo de entrega até ao próximo dia 1 de março de 2020. Os formulários podem ser descarregados no site do ministério e no portal guichet.lu.

Esta sexta-feira, o governo luxemburguês divulgou um relatório intercalar sobre o apoio pago às famílias que o solicitaram.

Recorde-se que o tornado atingiu o sul do Luxemburgo, principalmente os municípios de Pétange e Kaërjeng - em 9 de agosto.

As vítimas do tornado estão a ficar impacientes. O ministério informa que, até à data, recebeu 60 pedidos, 23 dos quais foram avaliados pela Comissão de Assistência Social. A comissão é composta por representantes do ministério da Família, da Integração e da Grande Região, da Administração das Contribuições Directas, do ministério do Interior, da Inspecção-Geral das Finanças, da Administração dos Edifícios Públicos, do ministério da Economia, do Serviço de Economia Rural, da Administração dos Serviços Técnicos na Agricultura e do Gabinete do Comissário dos Seguros.