165 menores infetados com covid-19 no Luxemburgo

O Grão-Ducado regista 165 menores de idade infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia de covid-19. O número de contágios em crianças e jovens foi divulgado pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, na resposta a uma pergunta parlamentar da deputada do Partido Cristão Social (CSV), Martine Hansen.

Sem avançar mais detalhes, a governante classifica como “muito pequeno” o risco de internamentos ou de morte nos infetados mais jovens. Paulette Lenert omite assim revelar se houve necessidade de internamento para alguns dos 165 menores infetados.

A ministra da Saúde lembrou que “ao contrário do que se pensava no início da pandemia, as crianças não são um vetor importante de transmissão do vírus”. No entanto, também “eles têm de respeitar as medidas de segurança e de higiene para proteger as pessoas mais vulneráveis”.



