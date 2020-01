162 pessoas inscritas nas permanências sociais de fevereiro

Dos cerca de 500 dossiers em atraso, 162 pensiosnistas verão resolvidos os seus processos nas permanências sociais de 3, 4 e 5 de fevereiro.

Dos cerca de 500 dossiers em atraso, 162 pensiosnistas verão resolvidos os seus processos nas permanências sociais de 3, 4 e 5 de fevereiro.

As inscrições nas permanências sociais, que se realizam nos próximos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, esgotaram rapidamente. No total, houve 162 pensionistas que telefonaram na semana passada para a Caixa Nacional de Seguro Pensões do Luxemburgo (CNAP) e pediram ajuda para resolver os seus processos em atraso. O número foi avançado ao Contacto pelo embaixador de Portugal no Luxemburgo.



Como explicou António Gamito, uma vez as inscrições feitas, a Segurança Social do Grão-Ducado envia os nomes dos interessados para os serviços da Segurança Social de Portugal, para que estes recolham a informação necessária para resolver os atrasos durante as sessões das permanências sociais.



Recorde-se que, inicialmente estas reuniões estavam previstas para o final de novembro, naquela que devia ser a segunda permanência social de 2019, no Grão-Ducado. No entanto, foi adiada para o mês de fevereiro, devido a razões “técnicas e orçamentais”.

Previsto também para o fim de janeiro ou início de fevereiro está a entrada em funcionamento do gabinete da Segurança Social que vai funcionar em permanência na Embaixada. Para este efeito será deslocada uma funcionária da Segurança Social para o Luxemburgo. A existência deste gabinete faz com que as permanências sociais a realizar no início do próximo mês deixem de se justificar e devam ser as últimas. É que, segundo António Gamito, o objetivo do novo serviço é "resolver os dossiers em atraso e impedir que se acumulem novas situações de atraso".



Atualmente há cerca de 500 portugueses no Luxemburgo que esperam por uma resposta de Portugal sobre a atribuição da sua pensão de reforma.