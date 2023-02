Outras 16 famílias pediram a suspensão do despejo ao abrigo da nova lei que vigora durante o inverno.

Habitação

16 famílias foram despejadas das suas casas em dois meses

Paula SANTOS FERREIRA Outras 16 famílias pediram a suspensão do despejo ao abrigo da nova lei que vigora durante o inverno.

Nos dois primeiros meses deste ano, 16 famílias foram expulsas das suas casas por decisão dos tribunais. A informação foi divulgada pela ministra da Justiça numa resposta parlamentar ao deputado Yves Cruchten, do LSAP.



Ao mesmo tempo, outras 16 famílias com ordem de despejo pediram a sua suspensão, ao abrigo de uma nova lei que está em vigor desde 1 de janeiro de 2023 e que impede que os inquilinos possam ser expulsos das suas casas durante o inverno.

O pedido de suspensão da expulsão junto dos juízes de paz é possível desde que os inquilinos provem que não têm outro teto para morar.

Como pedir a suspensão do despejo?

Como se procede ao pedido de suspensão feito nos tribunais? “A data efetiva do despejo é fixada e notificada pelos oficiais de justiça. Na prática, os oficiais de justiça, através de repetidas intervenções junto dos inquilinos visados pelo despejo encaminham-nos para as pessoas certas a fim de obterem ajuda relativamente à situação em que se encontram”, escreve Sam Tanson na resposta parlamentar.

Contudo, há exceções a esta lei da suspensão do despejo durante o inverno: "Esta suspensão é excluída se o despejo tiver sido ordenado por danos nas instalações alugadas ou se for incompatível com as necessidades pessoais do proprietário", lê-se no documento da nova lei.

A lei da suspensão do desalojamento de inquilinos durante o inverno estará em vigor até março de 2023. O deputado Yves Cruchten questionou ainda a ministra da Justiça se a nova lei poderá ser estendida a todos os invernos.



A ministra da Justiça explicou que o diploma de 23 de dezembro de 2022 foi criado "devido a uma situação económica particular e o seu impacto será avaliado após deixar de produzir efeito, a 31 do próximo mês de março".



