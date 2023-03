Partido Pirata propõe ajudas financeiras diretas às famílias do Luxemburgo, a serem pagas num apoio único já este ano, para fazer face ao aumento do custo de vida.

Luxemburgo 2 min.

Partido Pirata

1500 euros de apoio direto. "Famílias precisam do dinheiro agora"

Paula SANTOS FERREIRA Partido Pirata propõe ajudas financeiras diretas às famílias do Luxemburgo, a serem pagas num apoio único já este ano, para fazer face ao aumento do custo de vida.

O partido Pirata propõe ajudas financeiras diretas às famílias do Luxemburgo, a serem pagas num apoio único já este ano, para fazer face ao aumento do custo de vida. Os apoios do acordo tripartido baseiam-se sobretudo na indexação salarial e em deduções de impostos e só chegarão em 2024. "Já virão tarde porque é “agora, este ano” que os residentes necessitam de ajuda financeira, declara ao Contacto Gilles Mertz, adido parlamentar do partido Pirata.



Assim, o montante dos 500 milhões do pacote do acordo tripartido pode ser melhor distribuído, reivindicam os Piratas, tendo ontem apresentado as suas propostas alternativas numa conferência de imprensa. A intenção é “distribuir melhor e de forma mais justa o dinheiro pelos cidadãos do país”, vincam.

O partido Pirata exige assim, “uma ajuda direta por pessoa, paga em 2023 e escalonada de acordo com o rendimento anual, bem como 500 euros para cada outro membro da família”.

As contas foram feitas e apresentadas. “Um trabalhador que receba salário mínimo deve ter um apoio direto de 1500 euros, além de mais 500 euros por cada membro do agregado familiar. Consoante o salário for superior ao ordenado mínimo a ajuda será gradualmente menor”, explica Gilles Mertz.

Para os trabalhadores que ganham 60. 197 euros/ano, duas vezes o salário mínimo, a ajuda já seria de 1000 euros. Para quem ganhe 90.296 euros/ano, três vezes o salário mínimo, o apoio direto seria de 750 euros, diminuindo assim até quem receba acima de 120.395 euros/ano, em que a ajuda direta seria de 250 euros.

"Um pacote caro, mas no interesse de todos", diz Bettel. Estado investe 500 milhões por ano O ponto delicado das negociações da tripartida de sexta-feira foi sobretudo a discussão em torno do ajustamento da tabela fiscal à inflação.

Distinção entre rendimentos

Desta forma, nas alternativas propostas não se faz “distinção entre pessoas, mas entre rendimentos, e tratamos as pessoas da mesma forma, quer seja arrendatário, quer tenha uma hipoteca, ou seja uma família monoparental.

Aliás, as famílias monoparentais são as mais vulneráveis no país e mais expostas ao risco de pobreza por causa do custo de vida atual, realça Gilles Mertz.

Por isso, como “solução futura” os piratas continuam a defender uma reforma fiscal, em que “as classes fiscais devem ser abolidas e substituídas por uma tributação individual que tenha em conta as situações reais das pessoas” e eliminação da classe de imposto A1.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.