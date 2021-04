Regras anti-covid vão estar em vigor pelo menos até 15 de maio.

150 pessoas multadas por incumprimento da lei covid na última semana

Henrique DE BURGO Regras anti-covid vão estar em vigor pelo menos até 15 de maio.

A polícia grã-ducal multou cerca de 150 pessoas na semana passada por incumprimento da 'lei covid'. Segundo o relatório semanal divulgado esta terça-feira, os agentes da polícia efetuaram perto de 290 fiscalizações em todo o país. Como tem sido habitual, as autoridades referem que a maioria das multas foi passada às pessoas que circulavam na rua sem autorização durante o recolher obrigatório, entre as 23h e as 6h.

Foram ainda reportadas 34 infrações ligadas ao ajuntamento de pessoas e incumprimentos das regras sanitárias em cafés e restaurantes. Entre esses casos, a polícia multou sete pessoas que estavam numa reunião privada em Belair, na capital, na noite de sábado.

De acordo com as regras em vigor, em casa só se pode receber duas pessoas no máximo e têm de ser do mesmo agregado familiar. Para os ajuntamentos na via pública, nos grupos entre quatro a dez pessoas é obrigatório o uso de máscara e o respeito pelo distanciamento físico de dois metros. Nas reuniões até 100 pessoas, para além da máscara e do distanciamento físico, é necessário assegurar lugares sentados. Os ajuntamentos com mais de 100 pessoas estão proibidos. A 'lei covid' foi prolongada até, pelo menos, 15 de maio.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.