150 pessoas multadas por desrespeitarem 'lei covid'

Susy MARTINS Em mais de uma dezena de casos as autoridades policiais constataram que o limite de duas pessoas do mesmo agregado familiar que podem ser recebidas em casa não foi respeitado.

Segundo o balanço recente da polícia sobre a fiscalização ao cumprimento das medidas anti-covid, 150 pessoas foram multadas na semana passada por não respeitarem as medidas impostas pelo Governo para limitar a propagação da covid-19.

O relatório da polícia, divulgado na segunda-feira, revela que na última semana os agentes fizeram um total de 280 fiscalizações por todo o país, no âmbito da 'lei covid'. À semelhança das últimas semanas, o recolher obrigatório voltou a ser a medida mais violada. Recorde-se que o Governo impôs um recolher obrigatório entre as 23:00 e as 06:00. Durante esse período os cidadãos não podem sair de casa, salvo em situações excecionais como para ir trabalhar ou para receber cuidados médicos.

Em 15 casos, as autoridades policiais constataram também que o limite de duas pessoas do mesmo agregado familiar que podem ser recebidas em casa não foi respeitado. Embora os restaurantes e os cafés não possam servir os clientes - exceto em regime de take away, um estabelecimento do bairro da gare na capital foi apanhado aberto e a servir clientes na passada sexta-feira, por volta das 23:30, informaram ainda as autoridades.



