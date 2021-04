A polícia dispersou o ajuntamento ilegal desta sexta-feira à noite.

150 pessoas em festa ilegal no parque Kinnekswiss

Ana Patrícia CARDOSO

A vontade de voltar à "vida normal" é cada vez maior, mas ainda há certas limitações a cumprir e as aglomerações continuam proibidas no Grão-Ducado. No entanto, ainda há quem desafie as leis e a polícia continua a receber denúncias de ajuntamentos ilegais.

Na sexta-feira, a denúncia recaiu sobre um ajuntamento considerável no parque Kinnekswiss, na cidade do Luxemburgo, por volta das 20h.

Quando a polícia chegou, as pessoas em causa fugiram. Um helicóptero das autoridades sobrevoou o local para ter uma melhorar perceção do que se passava. De acordo com as autoridades, deveriam ser cerca de 150 pessoas a desrespeitar a lei.



Uma delas estava sob forte efeito do álcool e teve de ser levada de ambulância para o hospital.





