15 casos positivos. Prisão de Schrassig em confinamento parcial

15 reclusos testaram positivo à covid-19 no Centro Prisional do Luxemburgo (CPL). Este número cada vez maior de novos casos levou a Administração Prisional a tomar uma posição nesta quinta-feira.

Em comunicado, a Administração Prisional decidiu, "em consulta com o Ministério da Justiça, proceder a um 'encerramento parcial' por um período de 14 dias". O objetivo é "evitar possíveis fontes de infeção, o contacto dos reclusos com o mundo exterior foi ainda mais limitado, sem no entanto proibir as visitas às famílias", pode ler-se no documento. Ainda que o contacto com o mundo exterior fique "limitado", as visitas familiares não estão proibidas.

Os reclusos em questão são de diferentes seções. De acordo com o serviço médico, todos eles são assintomáticos ou têm apenas sintomas muito ligeiros. Todos foram colocados em isolamento, numa ala reservada apenas para casos covid-19, durante um mínimo de 10 dias.

Em relação ao controlo e acompanhamento dos casos, os testes rápidos deverão estar a funcionar me pleno. "A utilização de testes antigénicos rápidos deverá ficar sistematizada para garantir a máxima segurança sanitária. Estão previstas para um futuro próximo séries de testes 'em grande escala' para os profissionais e os detidos", diz a declaração.





