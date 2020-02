Os serviços de emergência não têm tido mãos a medir. A central telefónica 112 recebeu 1.461 chamadas desde domingo, dia em que a tempestade Ciara atingiu o Luxemburgo.

112 recebeu mais de 1.400 chamadas devido à tempestade

Os serviços de emergência não têm tido mãos a medir. A central telefónica 112 recebeu 1.461 chamadas desde domingo, dia em que a tempestade Ciara atingiu o Luxemburgo.

O 112 tocou assim mais de 1.400 vezes e os bombeiros realizaram mais de 180 intervenções. Em causa estão a chuva e vento fortes, até 110 km/h, que têm provocado perturbações no tráfego aéreo, ferroviário e rodoviário.

Há estradas cortadas ao trânsito devido à queda de árvores e a inundações, uma vez que os rios estão a transbordar.

A área de serviço de Berchem voltou a reabrir por volta das 10:20. Tinha estado encerrada devido às rajadas de vento que levantaram parte do telhado.

Os Caminhos de Ferro Luxemburgueses suprimiram vários comboios. Particularmente afetadas estão as linhas 30 e 70. Mas há autocarros de substituição para os utentes dos CFL.

O aeroporto do Findel esteve esta manhã a funcionar a meio gás. Há registo de vários voos cancelados. A Luxairport prevê atrasos e cancelamentos ao longo do dia de hoje. A empresa que gere o aeroporto do Findel recomenda aos passageiros que consultem as respetivas companhias aéreas para saber se terão, ou não, voo. A Luxair cancelou todos os seus voos durante parte da manhã. É que ontem um voo da companhia aérea luxemburguesa, proveniente do Porto, não conseguiu aterrar na pista do Findel devido às fortes rajadas de vento. O piloto ainda fez três tentativas mas o voo acabou por ser desviado para o aeroporto alemão de Frankfurt-Hahn.

O Luxemburgo esteve em alerta vermelho entre a uma madrugada e as 9:30 desta segunda-feira. Desde essa hora que o alerta baixou para laranja. O aviso laranja mantém-se até às 23:00. O Instituto Nacional de Meteorologia, Meteolux, aponta para ventos, com rajadas superiores a 110 km por hora.

S.M./M.P.

