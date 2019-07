A esmagadora maioria dos jovens do Luxemburgo usa as redes sociais.

11% dos jovens luxemburgueses não usam redes sociais

Susy TEIXEIRA MARTINS

89% das pessoas, com idades entre os 16 e os 24 anos, utilizaram uma rede social, em 2018, como por exemplo o facebook, twitter ou ainda o instagram, segundo dados do gabinete europeu de estatísticas (Eurostat).

Portugal está integrado no lote de países da União Europeia que se situam no topo da tabela, com uma taxa de utilização de 95%.

Dinamarca, República Checa e Croácia são o trio da frente, todos com 97%.

O Luxemburgo fica abaixo da média europeia, com os tais 89%.

Os jovens de França são os que menos utilizam as redes sociais, com 77% de respostas afirmativas.

No que diz respeito à utilização das redes sociais pela população mais idosa (entre os 65 e 74 anos), o Grão-Ducado regista 27%, bem acima dos 17% de média europeia.

Os idosos dinamarqueses são os mais ativos nas redes sociais, com uma percentagem de 46%, em contraste com a Bulgária, no fundo da tabela, com 8%.