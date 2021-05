Outras sete pessoas foram multadas por participarem de aglomerações.

100 multas por violação do recolher obrigatório na semana passada

Na semana passada, em que o Luxemburgo festejou o feriado de Pentecostes, as autoridades realizaram 190 fiscalizações para garantir o cumprimento das medidas sanitárias da "lei covid" em vigor.

Como já vem sendo hábito, a maioria (70%) diz respeito ao desrespeito pelo recolher obrigatório entre as 24h e as 06h que o Grão-Ducado exige, pelo menos até meados de junho, quando volta a ser discutido no Parlamento.

Testes são obrigatórios para eventos com mais de 150 pessoas Esclarecimento da Direção da Saúde surgiu após algumas dúvidas nas redes sociais e na imprensa sobre se os testes covid-19 eram obrigatórios para aceder a eventos com mais de 150 participantes.

Segundo a polícia, 100 pessoas foram multadas por não apresentarem motivos válidos para estar na rua depois da hora permitida. Apenas estão autorizadas viagens por motivos médicos, familiares ou profissionais.

Outras sete pessoas foram multadas por participarem de aglomerações. Por enquanto, estão autorizados grupos até dez pessoas, que devem usar máscara e manter-se a uma distância de dois metros.

As multas por incumprimento da "lei covid" podem chegar aos 300 euros.

