100 funcionários estiveram a limpar neve nas estradas nas últimas horas

Henrique DE BURGO Cerca de uma centena de funcionários da Administração das Pontes e Estradas estiveram no terreno, nas últimas 24 horas, a limpar a neve das principais estradas do país, excluindo as estradas comunais que estão a cargo das autarquias.

O responsável de comunicação da administração, Ralph di Marco, disse à Rádio Latina que as várias equipas estiveram "sem parar nas últimas 24 horas", depois do forte nevão que se abateu desde quinta-feira sobre o país.

Ao todo, o Luxemburgo tem a cada ano uma reserva de 20 mil toneladas de sal para cada inverno, sendo que no ano passado foram usados cerca de 15 mil toneladas de sal nas estradas.

A Administração das Pontes e Estradas tem cerca de 100 funcionários e 300 veículos em todo o país.

Recorde-se que nas últimas horas ocorreram mais de 60 acidentes rodoviários devido principalmente, e segundo a polícia, ao estado das estradas. A Meteolux anunciou para este sábado temperaturas mínimas até -10 ° C, mais um motivo para redobrar a atenção das estradas.



