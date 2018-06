10 de Junho: Festa popular do CASA anima Luxemburgo

O 10 de junho - Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas - vai ser celebrado no Luxemburgo com uma festa popular promovida pelo Centro de Apoio Social e Associativo (CASA), na capital do país.

O 10 de junho - Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas - vai ser celebrado no Luxemburgo com uma festa popular promovida pelo Centro de Apoio Social e Associativo (CASA), na capital do país.

Este sábado (9) e domingo (10), a Place la Constituition e a Place d’Armes vão ‘vestir-se’ de verde e vermelho, numa festa tipicamente portuguesa, onde não faltará a gastronomia lusa e a animação musical e cultural.

Grupos folclóricos, tunas e orquestras filarmónicas vão animar a capital.

As festividades arrancam este sábado (9), às 19:00, e só terminam no domingo, Dia de Portugal, à noite.



Os portugueses do Luxemburgo em números – STATEC

No âmbito do 10 de Junho, o Instituto Nacional de Estatística (STATEC) luxemburguês divulgou esta sexta-feira (8) alguns dados sobre os portugueses radicados no Luxemburgo.

A 31 de janeiro deste ano, viviam oficialmente no Grão-Ducado 96.544 cidadãos portugueses, sendo que 7 em 10 nasceram em Portugal.

Os dados do STATEC revelam que os portugueses são em 2018 cerca de 16% da população total do Luxemburgo. Em 1970 eram apenas 1,7%.

A média de idades da comunidade lusa ronda os 36,7 anos, sendo os residentes mais jovens do país. Trinta e sete anos é a média de idades do total de estrangeiros e 41,6 anos é a dos luxemburgueses.

Larochette (44,1%), Differdange (35,7%) e Esch-sur-Alzette (32,7%) são as três comunas (autarquias) com mais moradores lusos.

Os portugueses representam 33,8% dos cerca de 27 mil residentes que pediram ou obtiveram a nacionalidade luxemburguesa entre 2010 e 2017. No ano passado, naturalizaram-se 1.325 cidadãos de origem portuguesa.

