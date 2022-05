Para Nora Back, presidente do sindicato, este 1º de Maio marca o início de uma nova fase - mais longa - da guerra salarial.

Dia do Trabalhador

1º de Maio. Milhares de participantes na "manifestação pelo índex" da OGBL

Ana Patrícia CARDOSO Para Nora Back, presidente do sindicato, este 1º de Maio marca o início de uma nova fase - mais longa - da guerra salarial.

Este ano, a manifestação organizada pela OGBL, maior central sindical do país, para celebrar o Dia do Trabalhador, centrou-se na crítica contra a mexida na indexação salarial, assinada pela assinada pela tripartida, no dia 31 de março. A OGBL considerou que o adiamento para 2023 da segunda tranche do índex, diminuem o poder de compra da população do Luxemburgo.

Neste domingo, a marcha da "manifestação pelo índex" reuniu cerca de 2.500 pessoas nas ruas do Grão-Ducado, de acordo com o balanço das autoridades. A multidão saiu da Gare pelas 10h30 em direção à Abadia de Neumünster.

A presidente da OGBL, Nora Back, fez o esperado discurso do 1º de Maio no Grund. "Estamos a enviar um forte sinal ao governo e aos empregadores", garantindo ainda que a OGBL era o único sindicato "a defender os interesses de todos os trabalhadores e pensionistas".

Back também duvidou que todas as empresas do comércio e da indústria sofreriam com o índex. "ArcelorMittal, RTL, as grandes redes de supermercados que têm feito grandes negócios na pandemia, realmente não podem pagar um índice a seus funcionários?", questionou.

A presidente foi mais longe e acusou o presidente da UEL, Michel Recinger, como representante do patronato, de abusar da crise e da guerra na Ucrânia para lançar um ataque ao índex e ganhar o poder de compra das pessoas de forma errada: "Usar a guerra como um argumento para tirar algo das pessoas é inaceitável."

Para Nora Back, este 1º de Maio marca o início de uma nova fase - mais longa - da guerra salarial. "Será um longo caminho, a OGBL tem poder de permanência. Não vamos desistir até que haja uma mudança política de curso", afirmou à multidão.









