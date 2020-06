A edilidade da cidade do Luxemburgo comprou 1.000 euros de vouchers a todas as lojas da cidade para dinamizar o comércio local.

1.000 euros em vales de compras para relançar o comércio na capital

Para relançar o comércio na capital após a crise do coronavírus e incentivar os clientes a gastar o seu dinheiro nas lojas, a comuna do Luxemburgo está a criar um sistema de vouchers comerciais.

"A edilidade compra 20 vales de compras de 50 euros cada, o equivalente a montante de 1.000 euros a todas as lojas da capital, restaurantes, cafés e bares", congratula-se Mireille Rahme, Vice-Presidente da UCVL (Union commerciale de la ville de Luxembourg).

Um investimento que vai ajudar cerca de mil lojas no total e um adiantamento substancial de pelo menos um milhão de euros para dinamizar o comércio na cidade do Luxemburgo. "Esta é a forma correcta de trazer as pessoas, oferecendo-lhes algo. Ao mesmo tempo, as lojas não têm de adiantar o dinheiro uma vez que os vouchers já estão pagos", acrescenta Mireille Rahme.

Os clientes compram o voucher e a comuna acrescenta uma percentagem do valor total.

Resta saber como serão distribuídos os referidos vales. Para o veriador do CSV, Serge Wilmes, "Os clientes podem comprar um voucher no site da Letz Shop que é válido em todas as lojas da capital e a edilidade acrescenta uma certa percentagem a este vale, por exemplo 10%", explica.

Se comprar um voucher por 50 euros, equivale na verdade a 55 euros que podem ser gastos em qualquer loja, um sistema diferente do vale de 50 euros para uma noite num hotel oferecido pelo Governo aos residentes e trabalhadores fronteiriços, mas um impulso que vai ajudar a salvar muitas vidas...

