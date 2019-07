A "caixa de sono" já está disponível no mercado.

Zuckerlight. Fundador do Facebook cria caixa para ajudar a dormir

Mark Zuckerber, fundador e CEO do Facebook, lançou uma "caixa de sono", ou seja, um aparelho que ajuda a ter noites bem dormidas. A ideia surgiu da vontade de ajudar a mulher, Priscilla Chan, depois de terem tido duas meninas, August e Maxima.

O próprio Mark fez questão de explicar a história nas redes socias. "Ser mãe é difícil e desde que tivemos filhos, a Priscilla têm tido dificuldades em dormir. Ela acorda e vê as horas no telefone para verificar se as miúdas vão acordar em breve. O problema é que causa-lhe stress e não consegue voltar a adormecer".

Zuckeberg começou a pensar numa solução para o problema. "Como um engenheiro, construir algo que pode ajudar a minha parceira a dormir melhor é uma das melhores formas de expressar o meu amor e gratidão", explicou. Foi assim que nasceu a Zuckerlight.

O aparelho tem site próprio e Zuckerberg explica como funciona: "Põe-se na cabeceira e estabelece-se o intervalo de horas. Entre esse tempo ela vai emitindo uma luz fraca, mas visível o suficiente para que quando a mãe o vir saiba se já está na hora para ir levantar as crianças. Mas a luz não é forte o suficiente para a acordar se ainda estiver a dormir. Como a caixa não mostra a hora, se acordar a meio da noite, sabe apenas se já está na hora de acordar ou não".



É necessário fazer o download da aplicação para regular a luz e cores. As caixas de madeira tê três cores: madeira quase branca, castanho leve e castanho escuro. A Zucklight custa cerca de 32 euros. A Zucklight Plus tem um carregador sem fios e está à venda por 42 euros. A mais cara, a Zuckerlight Pro (99 euros), tem sensores que lêem e mostram a temperatura, humidade e níveis de CO2. É possível encomendar a partir do site Kickstarter.

Quando desenvolveu a caixa, o fundador do Facebook colocou-a nas redes sociais e fez o apelo a que alguém investisse na ideia para que esta se tornasse acessível a todos. Greg Hovanisyan, da Premiere Electronics, aceitou o desafio e foi a empresa responsável pelo desenvolvimento da caixa. Desta forma, não é apenas a família Zuckerberg que pode ter noites descansadas.

A família Zuckerberg com as duas filhas, August e Maxima. Foto: Mark Zuckerberg









