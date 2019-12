O ator sofreu uma infeção grave na Papua-Nova Guiné antes do Natal.

Zac Efron em risco de vida por causa de infeção

Zac Efron, 32 anos, apanhou o susto de uma vida. O ator estava em filmagens do seu futuro reality show, "Killing Zac Efron", quando ficou gravemente doente.

Segundo o jornal Daily Mirror, Zac apanhou febre tifóide e teve de ser transportado de emergência para a Austrália, uma vez que se tratava de "uma emergência médica de vida ou morte".

O ator este sete dias internado no Hospital St. Andrews War Memorial, em Brisbane, Queensland. Só regressou aos Estados Unidos no dia 24 de dezembro, mesmo a tempo de estar com a família no Natal.

O caso só agora foi divulgado e o ator deixou uma mensagem no Instagram com uma fotografia na Papua-Nova Guiné, garantindo que já está recuperado.

"Muito grato a todos os que se aproximaram. Fiquei doente em Papua-Nova Guiné, mas voltei rapidamente e terminei as três semanas incríveis. Estou em casa para as férias com os meus amigos e família. Obrigado por todo o amor e preocupação, vemo-nos em 2020!", escreveu.

O ator norte-americano ficou conhecido pela personagem que interpretou nos três filmes de "High School Musical".

Ana Patrícia Cardoso