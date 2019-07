Em julho (dia 23), comemora-se o 99 º aniversário de nascimento da maior fadista portuguesa.

Radio Latina 1

Youtube. Este é o canal oficial de Amália Rodrigues

Em julho (dia 23), comemora-se o 99 º aniversário de nascimento da maior fadista portuguesa.

Até agora, quem quisesse ouvir Amália Rodrigues no Youtube tinha de se contentar com vídeos submetidos por utilizadores e fãs, não licenciados.

Isso mudou. Amália tem agora o seu canal oficial no Youtube, cujo objetivo é “garantir que todos possam desfrutar do legado de Amália com a merecida qualidade sonora”, foi anunciado pela Valentim de Carvalho, editora que detém os direitos dos discos lançados pela artista e que criou o canal.

Estão disponíveis as “recentes edições remasterizadas — que incluem gravações inéditas, ensaios, takes alternativos, raridades — e os fados mais emblemáticos”, disse a editora.

A discografia da fadista estava já disponível em plataformas de streaming como o Spotify, Apple Music e Soundcloud, mas agora temas como “Povo Que Lavas no Rio”, “Estranha Forma de Vida”, “Gaivota” e “Medo” podem ser ouvidos (em alguns casos acompanhados por vídeo) na sua versão oficial através do canal da fadista. É ainda possível encontrar gravações de ensaio em que Amália canta “Havemos de Ir a Viana”.











Com Lusa