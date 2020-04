O monarca posou com os filhos e a mulher, princesa Claire.

"Young Empire". A nova marca do príncipe Félix do Luxemburgo

O monarca posou com os filhos e a mulher, princesa Claire.

Depois do vinho, surge a marca para miúdos e graúdos. O príncipe Félix do Luxemburgo acaba de lançar "Young Empire", vestuário e mobiliário para bebés, crianças e adultos, com sede com sede na Suíça.

A família real disponibilizou-se para serviu de modelo das peças de vestuário. O príncipe Félix posou com a mulher, a princesa Claire, e os dois filhos, Amália e Liam.





Pode visitar o site aqui.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.