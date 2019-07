Este engenheiro russo de 40 anos criou a FaceApp, a aplicação do momento.

Yaroslav Goncharov. O homem que enriqueceu a fazer-nos mais velhos

Este engenheiro russo de 40 anos criou a FaceApp, a aplicação do momento.

O nome Yoaroslav Goncharov não é um nome conhecido mas, se for seguido de "fundador da FaceApp", dificilmente passa despercebido, já que esta é a aplicação de que se tem falado.

O desafio "FaceApp Challenge"colocou milhares de pessoas - e vários famosos como Dwyane Wade, Drake ou Iggy Azalea - a publicar as suas versões mais velhas nas redes sociais. Basta tirar uma fotografia e aplicar o filtro de envelhecimento.



Mesmo tendo em conta uma estimativa conservadora dos 100 milhões de usuários no Android e iOS - número revelado pelo Google Play - e apenas um por cento se tenha inscrito no "mês premium" por 3,50 euros, a empresa deverá faturar cerca de quatro milhões de euros por ano, avança a Forbes.



Goncharov, que detém 100 por cento do negócio, recusou comentar valores mas confirmou que "temos sucesso, mas um sucesso muito incomum". Afirmou ainda que o FaceApp tem sido rentável desde o lançamento, há dois anos, com "boas" receitas e números de crescimento.

Com o sucesso mundial, vieram as preocupações de que esta aplicação estaria a roubar dados pessoais. Aparentemente, não há provas de que tal aconteça, no entanto, até o FBI foi convocado a abrir uma investigação sobre o FaceApp, a pedido de Chuck Schumer, senador democrata norte-americano.

Como a internet não perdoa, nem os homens mais poderosos do mundo escaparam à brincadeira. Vladimir Putin e Donald Trump também ganharam versões "ainda" mais velhas (já que Trump tem 73 e Putin, 66).

De engenheiro a milionário

Um dia, Yaroslav Goncharov recebeu um cheque milionário e decidiu que só ia fazer o que gostava. Mas chegar aí não foi fácil. O engenheiro nasceu em 1979 a cidade de Sosnovy Bor, perto da então Leningrado, atual Sampetersburgo . O pai deu-lhe o primeiro computador e o tio, funcionário da Oracle, ajudava-o a descobrir o mundo da programação - que nunca deixou.

Com apenas 22 anos, entrou para a SPB Software mas logo recebeu uma proposta da gigante Microsoft e não hesitou - o futuro estava nos Estados Unidos. Onde acabou por ficar vários anos, e aí começou a trabalhar com inteligência artificial.

Quando retornou a Sampetersburgo, voltou à SPB Software, como diretor de tecnologia. É nesta altura que se dá um momento crucial na vida de Goncharov. A Yandex, o gigante russo da internet (o equivalente ao Google nos EUA e Europa) decidiu comprar a empresa pelos tais 34 milhões.

Apesar de não revelar quanto levou do negócio, assume que, nesse momento, tinha dinheiro suficiente para começar o seu projeto. Em 2014, Goncharov fundou o Wireless Lab, em que projetou programas para dispositivos móveis. Em 2016, surgiu a versão beta da FaceApp que logo se tornou um sucesso e o obrigou a criar empresa. O resto é história.





