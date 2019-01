Os Xutos & Pontapés, a celebrarem 40 anos, editam hoje um novo álbum, intitulado "Duro".

Xutos & Pontapés lançam hoje novo álbum

Apresentado pela banda como "um legado de perseverança e persistência, de luto e de alegria", o álbum é editado cinco anos depois de "Puro".

Do alinhamento fazem parte, entre outros, “Sementes do impossível”, feito para um filme de Joaquim Leitão, "Alepo", cuja letra foi composta com frases da menina síria Bana Alabed, sobre o conflito na Síria, "Duelo ao Sol", com a participação de Carlão, e "Imprevistos", no qual entram a rapper Capicua e o músico Jorge Palma. O primeiro single do álbum intitula-se "Mar de Outono".



A banda, agora um quarteto após a morte de Zé Pedro em 2017 (guitarrista da banda), fazem hoje a apresentação oficial de "Duro", num concerto no espaço Lisboa ao Vivo, na capital portuguesa. A 1 de fevereiro apresentam as novas canções no Hard Club, no Porto. Está já anunciada também uma atuação a 11 de maio, no Estádio de Leiria.



No site não há ainda informação sobre os próximos concertos fora do país. A última vez que a banda tocou no Luxemburgo foi em novembro de 2017, no festival Musicfest. A banda rock portuguesa comemora este ano 40 anos de carreira.



Lusa