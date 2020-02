O primeiro-ministro e Gauthier Destenay foram fotografados como dois personagens num quadro do pintor David Hockney.

Xavir Bettel e marido transformam-se numa obra de arte

O casal visitou a exposição do pintor britânico David Hockney, que está no Fórum Bucerius Kunst, em Hamburgo, e não resistiram a homenagear o artista.

No seu perfil do Instagram, o primeiro-ministro assumiram as mesmas posições dos pais do pintou na obra. "Meus Pais" (1977).

A exposição tem um espaço criado idêntico ao quadro para os visitantes recriarem a obra e Bettel não resistiu, mostrando que é um apreciador de arte.