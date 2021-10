O primeiro-ministro concluiu o mestrado em Direito e Ciências Políticas na Faculdade de Nancy em 1999. Mas uma investigação jornalística dá conta de que a quase totalidade da tese foi plagiada. Bettel já reagiu.

Investigação jornalística

Xavier Bettel plagiou tese de mestrado na Universidade de Nancy?

O primeiro-ministro concluiu o mestrado em Direito e Ciências Políticas na Faculdade de Nancy em 1999. Mas uma investigação jornalística dá conta de que a quase totalidade da tese foi plagiada. Bettel já reagiu.

Num artigo jornalístico divulgado esta quarta-feira o primeiro-ministro, Xavier Bettel, é acusado de ter plagiado a sua tese de mestrado em Direito na Universidade de Nancy, a atual Universidade da Lorena.

A informação é avançada pelo site Reporter.lu, numa reportagem exclusiva onde acusa o líder do Governo de não ter divulgado as fontes na tese que escreveu para o seu trabalho de conclusão do mestrado em 1999. O primeiro-ministro é formado em Direito e Ciências Políticas pela universidade francesa.

Xavier Bettel já reagiu mas aos microfones da rádio RTL, afirmando que "do que se lembra, fez aquele trabalho seguindo o seu conhecimento e consciência", mas "hoje reconhece que poderia ter sido feito de outra forma".

O chefe do Executivo sublinha ainda ter "plena confiança na Universidade de Nancy para que estes julguem se o trabalho foi feito com respeito pelos critérios em vigor na altura". Bettel frisa ainda que "se não for o caso, respeitará a decisão".





