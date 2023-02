Não vai haver mais manipulações do ‘index’. Garantia dada pelo primeiro-ministro.

Radio Latina 6 min.

Atualidade em síntese 10 FEV 2023

Xavier Bettel desafia partidos a posicionarem-se sobre indexação

Não vai haver mais manipulações do ‘index’. Garantia dada pelo primeiro-ministro.

Xavier Bettel promete que se houver mais uma adaptação dos salários e pensões à inflação nos últimos três meses deste ano, essa não será abolida.



Statec prevê mais um ‘index’ este ano. Governo convoca tripartida Deverá ser despoletado nos três últimos meses de 2023.

Mas como há eleições legislativas em 8 de outubro próximo, o líder do Executivo diz não saber se o seu partido poderá cumprir essa promessa já que a composição do futuro Governo poderá ser outra. Bettel desafia, por isso, os partidos na corrida às legislativas para que digam claramente aos eleitores se pretendem ‘mexer’ no sistema de indexação.

Note-se que, para ajudar as empresas, este Governo adiou a ‘tranche’ indiciária de julho do ano passado. Será despoletada no próximo mês de abril. Entretanto, no final deste mês, cairá nas contas bancárias de trabalhadores e reformados os vencimentos indexados à inflação. Na prática, isto representa um aumento de 2,5%. Se as previsões do Statec se confirmarem haverá, ao todo, três indexações este ano.

Luxemburgo. 70% das empresas manufatureiras têm falta de mão-de-obra

Trabalhadores precisam-se. A falta de mão de obra é uma evidência no Luxemburgo. Setenta por cento das empresas do setor de manufatura têm falta de mão de obra. É que nos diz hoje a Câmara dos Ofícios.

A indústria manufatureira precisa de cerca de 3.800 trabalhadores. São mais 20% do que em 2019.

Ao todo, 43% das vagas correspondem a postos de trabalho já existentes. A maioria (57%) da mão de obra procurada é para criar novos empregos.

A Câmara dos Ofícios refere que faltam sobretudo técnicos e, na falta de mão de obra qualificada no Luxemburgo, pede ao Governo para abrir o mercado de trabalho a pessoas de países terceiros, acelerando o procedimento de imigração.

13 mil milhões de lucro para a ArcelorMittal em 2022



A ArcelorMittal está otimista apesar de faturar menos.

O líder mundial do aço, com sede no Luxemburgo, fez 13 mil milhões de euros de lucro no ano passado. São menos cinco mil milhões de euros do que em 2021.

A ArcelorMittal diz que tem vindo a reduzir a despesa e declara-se otimista. Estima que a procura do aço aumente nos próximos meses.

Novo aumento dos preços dos combustíveis

Gasóleo e gasolina estão mais caros esta sexta-feira no Luxemburgo.

A gasóleo esta 5,3 cêntimos mais caro do que ontem. Custa agora 1,581 euros por litro.

O preço da gasolina sem chumbo 95 subiu 2,2 cêntimos, sendo vendido a 1.569 euros por litro.

Já o litro da gasolina de 98 octanas passa a ser comercializado a 1.791 euros, o que representa um aumento de 3,7 cêntimos comparativamente a esta quinta-feira.

Casamentos de menores. Planeamento Familiar

Casamentos de menores. Alemanha proíbe. Bélgica, França e Portugal permitem A situação nos países vizinhos e em Portugal.

Há adolescentes a casar no Luxemburgo. São poucos mas existem graças a uma lei que a Rádio Latina tem vindo a esmiuçar durante esta semana e apesar de os casamentos de menores serem proibidos, exceções permitem que aconteçam.

Exceções pouco conhecidas, ao ponto de o Planeamento Familiar ter sabido através da Rádio Latina que o Luxemburgo celebrou dois casamentos de menores desde 2018.

Para o Planeamento Familiar uma coisa é certa: o princípio da autodeterminação da jovem tem de ser garantido a todo o custo. Como disse à Rádio Latina, a presidente do Planeamento, Ainhoa Achutegui. Leia aqui o artigo na íntegra.

Tumores são principal causa de morte no Luxemburgo

A Direção de Saúde registou, em 2021, 4.338 mortes no Luxemburgo, ou seja, menos 101 do que no ano precedente. Segundo o novo relatório divulgado esta quinta-feira, a média de idade nos homens é de 75 anos e nas mulheres de 81 anos.

Como falar sobre cancro. “Tens de lutar”, “não te preocupes” e outras expressões a não usar “Tens de lutar”, “não te preocupes” e “tenho pena de ti” são algumas das expressões a evitar quando se fala de cancro, de acordo com a Fundação Cancro.

Quanto às causas de morte, os tumores foram a principal origem, com 1.098 casos, ou seja, 25,3% do total. Seguem as doenças do sistema circulatório, com 24,1%, a covid-19, com 10,1%.

Segundo o relatório, em 2021, a esmagadora maioria dos óbitos deveu-se a doenças e 5,5% a causas externas, como acidentes ou suicídios. Como tem sido habitual, é nos hospitais onde se regista mais mortes, com 53,8%, seguido por 25,3% nos lares de idosos, 18,9% em casa e 2% noutros locais.

Alerta de desparecimento de uma menor de idade

É menor de idade, lusodescendente e está dada como desaparecida. Daiana dos Reis Martins tem apenas 16 anos e está em paradeiro incerto há seis dias, desde o dia 4 de fevereiro.

Foi vista pela última vez em Bourglinster e, segundo a Polícia grã-ducal, poderá estar na zona de Esch-sur-Alzette. Qualquer informação que possa ser útil às autoridades deve ser comunicada à esquadra de Ernz ou através do número de telefone 113.

Assalto a estação de serviço em Wormeldange

Um homem assaltou ontem à noite, por volta das 20:55, uma estação de serviço em Wormeldange.

O suspeito pôs-se em fuga a pé. Foi lançada uma caça ao homem, mas até agora não foi encontrado.

A polícia lança um apelo a eventuais testemunhas e pede a quem tenha informações sobre o caso para contactar as autoridades, através do número 113.

Qualidade de vida. População quer viver na cidade ladeada de espaços verdes

Para a maioria dos residentes, o acesso a espaços verdes é importante para garantir uma boa qualidade de vida. Esta é uma das conclusões de um estudo levado a cabo pela empresa de sondagens ILRES, a pedido do Ministério do Ordenamento do Território. Como combater a falta de alojamentos sem prejudicar a qualidade de vida dos cidadãos? Esta é uma das perguntas à qual o inquérito tenta responder.

Das cerca de 2.000 pessoas questionadas, 69% respondem que atualmente já vivem numa zona que qualificam de ideal. Para 63% isso significa viver em zona rural, enquanto que 30% apontam a zona urbana.

A maioria das pessoas diz ser importante ter o acesso à natureza e à tranquilidade e ao mesmo tempo haver comércios e lugares de estacionamento próximos do local de residência. Ainda segundo o inquérito, para dois terços dos sondados (66%) ter um parque de estacionamento em frente à habitação é sinónimo de qualidade de vida.

Sismo. Luxemburgo envia mais dinheiro e voluntários

À medida que aumenta o número de vítimas do sismo, aumenta também a solidariedade. E, o Luxemburgo não é exceção. A Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGIS) disponibilizou mais um membro da sua equipa.

Trata-se de um especialista em logística que partiu esta quinta-feira em missão humanitária para a zona sísmica na Turquia. Este "elemento suplementar" foi destacado no âmbito da rede de parceria humanitária internacional das Nações Unidas, da qual a CGDIS faz parte. Junta-se assim ao bombeiro voluntário que o Luxemburgo enviou na terça-feira para a Turquia para integrar a missão de avaliação e coordenação de desastres das Nações Unidas.

O Governo, por seu lado, vai doar, para já, cerca de um milhão de euros para ajudar as organizações humanitárias no terreno. O trágico sismo que abalou a Turquia e o norte da Síria provocou mais 21 mil mortos, segundo o último balanço, ainda provisário.

Textos: Redação Latina | Lusa || Foto: Anouk Antony/LW