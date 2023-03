O primeiro-ministro, Xavier Bettel, apela ao recenseamento eleitoral dos lusófonos em português num vídeo enviado ao jornal Contacto e gentilmente cedido à Rádio Latina.



As eleições comunais decorrem no próximo dia 11 de junho e pela primeira vez, todos os residentes adultos não-luxemburgueses podem votar sem restrições relacionadas com o período de estada no Grão-Ducado. Até à aprovação da nova lei eleitoral de 2022, o voto dos estrangeiros era sujeito a uma cláusula de residência de pelo menos cinco anos.

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

A participação dos estrangeiros nas comunais de 2023 só é contudo possível através da inscrição nos cadernos eleitorais. E há um prazo para isso: 17h do dia 17 de abril. A inscrição nos cadernos eleitorais pode fazer-se junto da administração da autarquia de residência ou através do portal MyGuichet.



No caso da segunda opção, o recenseamento não demora mais do que apenas alguns minutos. Basta aceder ao espaço pessoal do utente na plataforma, confirmar os dados pessoais, indicar a última morada no estrangeiro e fazer a assinatura eletrónica.