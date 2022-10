O primeiro-ministro, Xavier Bettel, mandou uma mensagem de parabéns à Rádio Latina pelo seu trigésimo aniversário.

Xavier Bettel agradece à Rádio Latina

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, mandou uma mensagem de parabéns à Rádio Latina pelo seu trigésimo aniversário.

O chefe do Governo do Luxemburgo, igualmente ministro das Comunicações e dos Media, diz que "graças a vocês [Rádio Latina], também a comunidade lusófona é informada diariamente" no Grão-Ducado. Agradece por isso e parabeniza . Veja aqui o vídeo de parabenização.

A Rádio Latina celebra esta quarta-feira 30 anos de existência. Foi fundada em 5 de outubro de 1992 num Luxemburgo onde os portugueses eram, e continuam a ser, a maior comunidade estrangeira residente no país.

A Rádio Latina celebra esta quarta-feira 30 anos de existência. Foi fundada em 5 de outubro de 1992 num Luxemburgo onde os portugueses eram, e continuam a ser, a maior comunidade estrangeira residente no país.

Conheça os 30 anos de história desta estação emissora através dos testemunhos de todos os seus diretores.

