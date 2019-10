Os duques de Cambridge escaparam por pouco de voar no helicóptero que se despenhou em perto do estádio do Leicester City, em outubro do ano passado.

William e Kate tinham planeado voar com os filhos em helicóptero que se despenhou

Os duques de Cambridge escaparam por pouco de voar no helicóptero que se despenhou em perto do estádio do Leicester City, em outubro do ano passado.

O que iria ser um passeio em família poderia ter acabado em tragédia. William e Kate tinham programado um passeio de helicóptero com os três filhos e com Eric Swaffe, piloto e amigo do duque de Cambridge.

No entanto, o pior aconteceu. O helicóptero que Swaffe pilotava, a aeronave AgustaWestland, sofreu uma falha mecânica e despenhou-se momentos depois de levantar voo do estádio do Leicester City FC, a 27 de outubro de 2018.

O desastre custou a vida de Eric, da sua noiva Izabela Lechowicz, do presidente do Leicester City FC, Vichai Srivaddhanaprabha, e dois membros da sua equipa, Nusara Suknamai e Kaveporn Punpare.

No passado domingo, 27, durante uma cerimónia privada que assinalou a data, Kate Lechowicz, a irmã de Izabela, revelou, pela primeira vez, os planos dos duques de Cambridge e de como estes apoiaram a família após o acidente.

Os duques de Cambridge prestaram homenagem às vítimas do acidente de Leicester City.

"William adorava voar e dava-se muito bem com Eric - eles já tinham voado juntos várias vezes. Disse-me que gostava muito do sentido de humor dele e que tinha grande respeito pelas suas habilidades como piloto", adianta o jornal britânico The Sun.

Quanto ao passeio de helicóptero com toda a família real, Kate garante que "eles tinham programado voar juntos novamente em novembro. William disse a Eric, que 'da próxima vez, será com Kate e as crianças'".

Este poderia ter sido um acidente sem precedentes para a família real britânica.

Herói nacional

Eric Swaffe e a noiva, Izabela

Eric, 53 anos, de Surrey, foi saudado como um herói após o acidente. O piloto conseguiu afastar a aeronave atingida do estádio do Leicester City, de um hotel Holiday Inn e de um prédio da National Grid, salvando inúmeras vidas.





