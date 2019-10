Os duques de Cambridge escaparam à morte.

William e Kate iam viajar com os filhos em helicóptero que caiu

Os duques de Cambridge escaparam à morte.

William e Kate estavam programados para voar com seus três filhos no condenado helicóptero de Leicester City logo após ter sofrido uma falha mecânica catastrófica.

O Duque de Cambridge era amigo do piloto herói Eric Swaffe e estava animado por levar sua família em uma viagem na aeronave AgustaWestland, que caiu segundos depois de decolar do estádio King Power há um ano.

Kate Lechowicz, a irmã do noivo de Eric, Izabela Lechowicz, fala sobre como ela foi confortada por Wills e Kate após a tragédia que matou cinco pessoas, incluindo seu irmão e o piloto.

A funcionária de TI Kate revelou: "Prince William adorava voar e se deu muito bem com Eric - eles haviam voado juntos várias vezes. "Ele me disse que amava seu senso de humor peculiar e tinha grande respeito por suas habilidades como piloto.

"Eles estavam programados para voar juntos novamente em novembro, pouco tempo depois da queda do helicóptero. William havia dito a Eric, 'Da próxima vez será com Kate e as crianças'.

"Ele disse que seria um bom dia para ele e para a família. Heartbroken Kate quebrou seu silêncio antes de viajar para uma cerimônia privada hoje para marcar o aniversário de um ano do desastre que também custou a vida de Vichai Srivaddhanaprabha, presidente da cidade de Leicester, e dois de seus funcionários, Nusara Suknamai e Kaveporn Punpare.

Herói nacional

Eric, 53 anos, piloto de Surrey, foi saudado como um herói após o acidente, pois conseguiu afastar a aeronave atingida do estádio, de um hotel próximo ao Holiday Inn e de um prédio da National Grid, salvando inúmeras vidas.