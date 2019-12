A afirmação é da própria duquesa de Cambridge, que revela os pratos que o príncipe gostava, e gosta, de cozinhar.

William cozinhava para impressionar Kate

A afirmação é da própria duquesa de Cambridge, que revela os pratos que o príncipe gostava, e gosta, de cozinhar.

Cativar a cara-metade pelo estômago parece não ser apenas um "truque" de sedução usado apenas pelo sexo feminino, nem confinado a certas culturas.

Ao que parece, o príncipe William recorreu à mesma técnica para impressionar Kate Middleton, nos tempos universitários, quando eram só colegas e amigos. Um hábito que manteve já depois de casar, como revelou a duquesa à especialista em pastelaria Mary Berry, que convidou o casal real para cozinhar consigo, no seu programa especial de Natal 'A Berry Royal Christmas', transmitido esta segunda-feira, 16 de dezembro, na BBC One.





Questionada sobre se William alguma vez cozinhava para ela, Kate respondeu afirmativamente, acrescentando que o príncipe"é muito bom a preparar pequenos-almoços" e explicando que o seu gosto por preparar alguns pratos vem desde antes de serem namorados.

"Quando andávamos na universidade fazia todo o tipo de pratos. Acho que era quando ele estava a tentar impressionar-me", respondeu Kate, entre risos, recordando especialmente "o molho de bolonhesa", que William preparava.

Cozinhar para quem vai estar a trabalhar

'A Berry Royal Christmas' foi, além do programa de pastelaria natalícia, o mote para uma festa que William e Kate, conjuntamente com Mary Berry, deram ontem para alguns voluntários e profissionais de organizações que vão estar a "trabalhar incansavelmente" no período do Natal.

Entre eles contavam-se representantes de instituições hospitalares e de apoio a mães e crianças, a polícias e bombeiros, como descreve a página de Instagram dos duques de Cambridge.

AT