Will Smith salva filho de dieta vegana. "Estava com a pele cinzenta"

Will Smith e a mulher, Jada, foram forçados a intervir na dieta vegana do filho Jaden, por motivos de saúde.

No programa "Red Table Talk", normalmente apresentado por Jada Pinkett Smith, mulher de Will Smith, o tema do último programa acabou por reunir todos os membros da família.

A pedido do próprio Will, falaram sobre comida e o casal recordou que teve de intervir na alimentação do filho Jaden, de 21 anos. "Will e eu tivemos de fazer uma intervenção com o Jaden porque ele era vegano, mas percebemos que ele não estava a receber as proteínas suficientes", disse Pinkett Smith.

"Ele estava a definhar, a pele estava a ficar cinzenta, sempre cansado, com olheiras. Era preciso fazer alguma coisa", disse Will. "Ficamos muito nervosos, mas agora estás definitivamente com melhor aparência", acrescentou ele.

Jaden afirmou que agora é "vegetariano há cerca de um ano, embora coma frequentemente refeições veganas". Quanto à perda de peso, o próprio admitiu que, por vezes, apenas comia uma ou duas refeições por dia.

As dietas veganas evitam todos os tipos de produtos derivados de animais - não apenas carne e peixe, mas também produtos lácteos, ovos ou mel. Já uma alimentação vegetarianas evita apenas a carne animal, mas incluem ovo e produtos lácteos,.

No caso da escolha vegana, se não for equilibrada e seguida por profissionais, pode resultar em deficiência de vitamina B12, uma vez que essa vitamina normalmente só é encontrada em alimentos de origem animal.

Uma deficiência de vitamina B12 pode causar cansaço, fraqueza, obstipação, perda de apetite, perda de peso ou anemia.