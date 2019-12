Possibilidade de acordo está a causar indignação. Caso as partes envolvidas aceitem, o produtor não terá de admitir culpa nem pagar indemnizações a título individual.

Weinstein chega a pré-acordo de 25 milhões com vítimas que o acusaram

Possibilidade de acordo está a causar indignação. Caso as partes envolvidas aceitem, o produtor não terá de admitir culpa nem pagar indemnizações a título individual.

Harvey Weinstein chegou a um pré-acordo de 25 milhões de dólares (22 milhões de euros) com as dezenas vítimas que o acusaram de assédio, abuso sexual e violação, noticia o 'The New York Times'.

O pré-acordo foi conseguido pelos advogados do produtor de Hollywood. esta quarta-feira, 11 de dezembro, no mesmo dia em que Weinstein viu o Tribunal de Manhattan aumentar-lhe a fiança para 5 milhões de dólares por não ter respeitado os termos da liberdade condicional.

Se o acordo, agora em discussão entre as partes, se oficializar, o produtor de 67 anos, que sempre se declarou inocente, não terá de admitir culpa nem pagar nenhuma indemnização a título individual. Será a sua empresa, a Weinstein Co., a ressarcir as vítimas, onde se incluem várias atrizes.

O jornal americano cita “vários advogados”, sob anonimato, que referem que a proposta de acordo judicial recebeu a aprovação preliminar da maioria das partes envolvidas.

O processo envolve mais de 30 atrizes e antigas funcionárias de Weinstein que o acusaram de vários crimes sexuais, que vão do assédio à violação. Os acordo prevê que dos 25 milhões, 6,2 milhões (5,6 milhões de euros) sejam distribuídos por 18 vítimas, que não conseguirão mais do que meio milhão de dólares de indemnização.

Em maio deste ano empresário chegou a oferecer 44 milhões de dólares (cerca de 40 milhões de euros) para tentar travar os vários processo civis de que era alvo, conjuntamente com a sua empresa, em tribunais nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.

Nesses processos, as acusações estendiam-se também aos executivos da Weinstein Co., por não protegerem os funcionários da má conduta sexual do produtor e do consequente ambiente de trabalho hostil.

O acordo de 44 milhões não afetava, contudo, o processo criminal contra Weinstein, por violação e abuso sexual.

O caso que impulsionou o movimento #MeToo

Caso se confirme, o acordo põe fim ao processo judicial contra Weinstein e a sua empresa, que se arrasta há dois anos e que foi o principal impulsionador do movimento #MeToo, sobretudo por envolver atrizes bastante conhecidas e que vieram a publico denunciar os abusos e agressões sexuais que terão sofrido por parte do produtor.

Entre as acusações mais graves estão as de Rose McGowan e a de Asia Argento, que acusaram Weinstein de as ter violado.

Ashley Judd, Salma Hayek, Rosanna Arquette e Uma Thurman foram outros dos nomes que se pronunciaram publicamente contra o produtor.

Processo de Judd recusado

Ashley Judd chegou a avançar com um processo contra Weinstein, na mesma altura que os que estão agora a ser julgados começaram, mas o mesmo foi recusado pelo juiz, que considerou que as alegações da atriz não configuravam motivo para uma acusação de assédio sexual.

Mesmo assim, o juiz sublinhou, na altura, que ação poderia prosseguir com a alegação por difamação,uma vez que Weinstein terá, segundo alegou Judd, tentado destruir a sua carreira, limitando o seu acesso a diversos trabalhos.

Possibilidade de acordo de Weinstein com vítimas causa indignação

O possível acordo financeiro entre Weinstein e as vítimas da outra ação judicial já provocou reações e indignação nas redes sociais.

A modelo Emily Ratajkowski publicou na sua página de Instagram uma fotografia com uma frase escrita na parte de baixo do braço, onde se pode ler 'Fuck Harvey' [F***-se o Harvey].

Na legenda da imagem, a manequim completou a mensagem: "Hoje Harvey Weinstein e o seu antigo estúdio fizeram um acordo de 25 milhões de dólares com as suas vítimas.

Weinstein, acusado de crimes que vão de assédio sexual a violações, não terá que admitir má conduta, nem pagar do seu próprio bolso". A rematar, a modelo deixou ainda uma hashtag onde conclui que "sem justiça não há paz".

Ana Tomás