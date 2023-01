O Presidente da Ucrânia, Vlodoymyr Zelensky, mantém o sonho de ver o seu país integrado na União Europeia (UE), também com o apoio do Luxemburgo. À margem de declarações proferidas, esta quinta-feira, sobre os combates com as tropas russas, Zelensky abordou a eventual integração da Ucrânia no bloco comunitário.

"Voz do Luxemburgo é extremamente importante" para Ucrânia, diz Zelensky

O governante disse que ouviu "com confiança que chegará o dia em que uma bandeira ucraniana vai estar ao lado das da UE". Citado pela agência Lusa, referiu que a Letónia vai ajudar nesse processo e que, também nesse sentido, o Luxemburgo e o Chipre são "vozes extremamente importantes" para a Ucrânia.



O primeiro-ministro, Xavier Bettel, garantiu a Zelensky, em junho do ano passado, que o Luxemburgo apoia a Ucrânia na adesão à UE, com o estatuto de país candidato.

O Grão-Ducado é um dos países que têm participado nas conferências internacionais de apoio à Ucrânia e, desde o início da intervenção russa, foi um dos primeiros parceiros a mostrar apoio, assegurando as comunicações por satélite à força de reação rápida da UE. Apesar de ser um pequeno país, o Luxemburgo tem dado mais apoio militar, médico e monetário do que Estados maiores e mais influentes.

Violência económica existe e afeta sobretudo mulheres

O número de vítimas assumidas é muito baixo, mas elas existem. A violência económica é um tipo de violência doméstica e as mulheres são as principais vítimas, como explicou à Rádio Latina Clarissa Dahmen, do Instituto Nacional de Estatística (Statec).

Violência económica existe e afeta sobretudo mulheres Não têm acesso a contas, não podem tomar decisões sobre as finanças familiares ou são impedidas de trabalhar ou estudar. O Statec diz que taxa de pessoas que se declaram vítimas é baixa, mas fala em "circunstâncias muito graves".

Proibir o parceiro de aceder às finanças e rendimentos do agregado ou impedi-lo de tomar decisões sobre as finanças familiares são dois exemplos de violência económica. Impedi-lo de trabalhar fora do domicílio ou de estudar são outros.

No final do relatório, o gabinete descreve os quatro principais tipos de violência analisados: física, psicológica, sexual e económica. Clique na imagem para saber mais.

Vai pedir a nacionalidade? Talvez vá a tempo de votar nas legislativas

Quer votar nas legislativas e preenche as condições para pedir a nacionalidade? Talvez vá a tempo.

De acordo com os prazos atuais, confirmados à Rádio Latina pelo Ministério da Justiça, as naturalizações são o procedimento que mais demora: oito meses.

Vai pedir a nacionalidade? Talvez vá a tempo de votar nas legislativas Se nas eleições comunais os estrangeiros podem votar, nas legislativas ter nacionalidade luxemburguesa é um critério.

Mesmo nesse caso, os candidatos que fizerem o pedido agora deverão receber a resposta antes das eleições de outubro. Só que, segundo Céline Derveaux, assessora de imprensa do primeiro-ministro, as listas eleitorais “fecham provisoriamente 55 dias antes das eleições”, o que, à partida, exclui dos cadernos eleitorais os candidatos à naturalização que só agora estão a tratar do pedido.

Mas há esperança. A assessora de Xavier Bettel disse à Rádio Latina que, nestes casos, o voto é possível, se o burgomestre da comuna de residência atestar que o cidadão tem direito de voto na autarquia. Leia o artigo na íntegra, clicando na imagem.

Menos de 200 cabo-verdianos inscritos para votar

A cinco meses das eleições comunais, o número de cabo-verdianos inscritos para votar está abaixo dos 200. No caso dos brasileiros, desce para 102.

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

Segundo dados divulgados à Rádio Latina pelo Ministério da Família e Integração, há 162 cabo-verdianos atualmente registados para votar nas eleições de junho, o que corresponde a 7,7% do total. Já o de brasileiros representa apenas 3,9%.

Como a Rádio Latina já tinha noticiado, a taxa de portugueses registados é de 15,4%. Apesar de insuficiente, está acima da média de estrangeiros, que é de 11,2%. O Ministério da Família adianta ainda que, no total, há 11.983 lusófonos recenseados, 14,7% do total.

Embaixada de Cabo Verde encerrada esta sexta-feira e no dia 20 de janeiro

A Embaixada de Cabo Verde no Luxemburgo está encerrada esta sexta-feira. O anúncio foi publicado na página Facebook da embaixada, por ser feriado nacional, mais concretamente Dia da Liberdade e Democracia.

Também no dia 20 de janeiro a embaixada volta a estar encerrada ao público, por ocasião do Dia dos Heróis Nacionais de Cabo Verde.

Infeções respiratórias. Covid diminui 43,1% e gripe 54% na última semana

Os casos de gripe e covid-19 continuam a diminuíram drasticamente no Luxemburgo. De acordo com o balanço semanal divulgado esta quinta-feira pelo Ministério da Saúde, na semana de 2 a 8 de janeiro, os casos de Covid-19 diminuíram 43,1% e de gripe 54%.

Em números absolutos, foram registados 568 casos de ‘covid’ na semana passada, o que corresponde a menos 209 do que na semana precedente (777).

Houve ainda sete mortes associadas à covid-19 a lamentar, com uma média de idades de 81 anos. Nos hospitais registaram-se 23 novos internamentos nas enfermarias e cinco nos cuidados intensivos. No que toda à gripe, o Ministério da Saúde refere houve 491 casos na semana de 2 a 8 de janeiro, praticamente metade da semana precedente.

CFL adquire parte de capital do grupo Luxport

O grupo Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) anunciou a sua entrada no capital do grupo Luxport, que gere o porto fluvial luxemburguês de Mertert.

Sem anunciar o valor da aquisição, os CFL referem em comunicado que a entrada no capital foi feita no dia 1 janeiro de 2023 e que o objetivo passa por reforçar as suas atividades de transporte de mercadorias.

Os CFL operam atividades ferroviárias e rodoviárias, mas com esta aquisição referem que passam também a trabalhar no transporte fluvial com ligação a vários portos europeus e na logística de produtos a granel. Segundo Marc Wengler, diretor executivo do grupo CFL, esta operação servirá também para "fortalecer a posição competitiva do eixo multimodal luxemburguês na Europa".

Painéis solares vão ser produzidos em Hollerich

A empresa Solarcells vai começar a produzir painéis solares 100% luxemburgueses a partir do outono, em Hollerich. O Ministério da Economia dá conta de cerca de 100.000 painéis que vão ser fabricados por ano no país. Este número representa um quinto de todos os painéis instalados no Grão-Ducado. A produção deverá ser aumentada a partir de 2026.

A empresa Solarcells nasceu da junção entre a empresa SOCOM e a firma belga Enocells. A produção deverá arrancar no mês de setembro, sendo que cerca de 5 milhões de euros foram investidos neste projeto. O ministro da Economia, Franz Fayot, sublinha que é justamente este tipo de projetos que o Luxemburgo quer ver ser implementados no seu território, em que o foco é colocado na sustentabilidade.

Já segundo o ministro da Energia, Claude Turmes, um painel fabricado no Luxemburgo deverá custar em comparação com a concorrência asiática entre 15 a 18 euros mais caro, mas o Grão-Ducado aposta, segundo garante, numa maior qualidade.

Número de falências disparou no final de 2022

No ano passado, perderam-se 2.059 empregos devido a falências de empresas, número que "permanece estável em comparação com 2021", de acordo com o Statec.

A extinção de postos de trabalho afetou, sobretudo, a construção, os serviços não financeiros e a hotelaria e restauração, com 38% e 31% e 18% de empregos perdidos, respetivamente.

Em 2022, foram 1.050 as empresas a declarar falência. Menos uma centena do que no ano anterior.

Há cada vez mais ciclistas na capital

Há cada vez mais pessoas que se deslocam em bicicleta na Cidade do Luxemburgo. Os quatro contadores que estão espalhados na capital, para contabilizar o número de ciclistas, registaram no ano passado, mais de um milhão de ciclistas, ou seja um aumento de 36% em comparação com o ano anterior.

Um dado comunicado pela associação ProVelo, que defende os interesses dos ciclistas junto da população, administrações e autoridades políticas.

Para esta associação, a bicicleta é cada vez mais um meio de transporte utilizado para se deslocar na Cidade do Luxemburgo. E isso, apesar das infraestruturas não estarem sempre adaptadas às necessidades dos ciclistas.

Com vista às eleições comunais, a ProVelo lança um pedido aos políticos da capital: que estes visem uma política mais ambiciosa no que diz respeito à circulação da bicicletas, com uma rede e ligações mais coerentes, garantindo uma melhor segurança para os ciclistas.

Luxemburgo lidera quebra nas remessas enviadas para Portugal

O valor total das remessas enviadas para Portugal em 2021 foi de 3,6 mil milhões de euros e o Luxemburgo contribuiu com 71,85 milhões.

Os dados do Banco de Portugal, que constam no recente Relatório da Emigração de 2021, mostram que houve uma variação negativa nas remessas enviadas a partir do Grão-Ducado, por comparação com o ano de 2020.

A queda foi mesmo a maior no grupo dos 10 países com mais remessas em 2021, com uma redução de 8,35%.

O valor de remessas enviado pelos emigrantes no Luxemburgo, em 2021, foi o quarto mais baixo das últimas duas décadas e desde 2018 tem vindo a diminuir.

Investigação responsabiliza 23 pessoas pela debandada que causou 159 mortos em Seul

Vinte e três pessoas foram responsabilizadas pela debandada que causou 159 mortos na capital da Coreia do Sul, após uma investigação policial à tragédia ocorrida durante as celebrações do Halloween em Seul.

A investigação concluiu que a debandada foi causada pelo facto de as autoridades não terem tomado medidas de prevenção de catástrofes e não terem respondido prontamente à situação de emergência criada.

Textos: Redação Latina | LUSA || Foto: AFP