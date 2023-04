O recenseamento para as próximas eleições comunais vai estar hoje em debate no LINHA ABERTA, o programa de opinião pública da Rádio Latina. Começa às 11h30.

Comunais 2023

Vox pop. Estrangeiros dizem-nos por que razão não se recensearam

O recenseamento para as próximas eleições comunais vai estar hoje em debate no LINHA ABERTA, o programa de opinião pública da Rádio Latina. Começa às 11h30.

Ficou em cerca de 20% a taxa de residentes não-luxemburgueses que se recensearam para votar nas eleições comunais de junho, as primeiras abertas a todos os estrangeiros, independentemente de há quanto tempo vivem no país.



Um dia depois do encerramento dos cadernos eleitorais, a Rádio Latina foi ouvir alguns estrangeiros. A maioria das pessoas com quem falámos não se recenseou e disse-nos porquê. Falta de interesse, de informação ou de confiança nos políticos estão entre as razões apontadas.

Embora tenham sido menos, também encontrámos portugueses, e não só, que estão inscritos para votar. “Se não votarmos, deixamos que decidam por nós”, disse-nos um dos portugueses que vão às urnas a 11 de junho.

As eleições comunais, as inscrições e a campanha em torno do recenseamento vão estar em debate no LINHA ABERTA de hoje, o programa de opinião pública da Rádio Latina. Participe em direto, entre as 11h30 e as 12h, através do número de telefone 26 84 56 10.

Artigo: Diana Alves | Foto: Guy Wolff