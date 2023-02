Eleições comunais a 11 de junho. Recenseamento aberto até às 17h do dia 17 de abril.

Comunais 2023

Voto nominal entre os aspetos que mais ‘surpreendem’ nas formações do CEFIS

Desde o final do ano passado que o Centro de Estudo e de Formação Interculturais e Sociais (CEFIS) organiza formações sobre o sistema eleitoral luxemburguês. Concluída a formação, os participantes recebem um diploma de “multiplicador”, passando a estar devidamente informados sobre as eleições e prontos a passar a palavra sobre o recenseamento e o voto.



A existência de dois sistemas de eleição, que dependem do número de habitantes das comunas, e o voto nominal (‘panachage’, em francês) são os aspetos do processo legislativo que mais ‘surpreendem’ quem segue as formações do CEFIS, como explicou à Rádio Latina Frédéric Mertz, responsável-adjunto do centro de estudos.



O responsável explica a diferença entre o sistema de “maioria relativa” (nas comunas com menos de 3.000 habitantes) e o de “representatividade proporcional” (nas comunas com pelo menos 3.000 habitantes). E ainda a possibilidade de votar em candidatos (voto nominal) ou em listas.

As formações para ‘multiplicadores’ têm como objetivo informar os participantes sobre o sistema eleitoral luxemburguês para que possam passar a palavra a amigos, familiares, colegas de trabalho, membros de associações, entre outros, sensibilizando-os a participarem nas eleições.

As eleições comunais realizam-se a 11 de junho. Recenseamento aberto até às 17h do dia 17 de abril.

Artigo: Diana Alves | Foto: Pierre Matgé