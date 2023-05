Dentro de menos de dois meses, luxemburgueses e não-luxemburgueses serão chamados a votar nas eleições comunais. E, nunca é demais lembrar: o voto é obrigatório para todos os inscritos. Ou quase todos.

Comunais 2023

Voto é obrigatório para (quase) todos os inscritos

A lei em vigor estipula apenas duas exceções à regra. Trata-se dos eleitores com mais de 75 anos de idade e dos eleitores que, momento do escrutínio, estão a morar numa comuna diferente daquela onde são chamados a votar.

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

Além destes, todos os cidadãos inscritos são obrigados a fazê-lo, independentemente da nacionalidade. Sejam luxemburgueses, originários da União Europeia ou de outro país.

A lei eleitoral especifica também que os eleitores não podem fazer-se representar por outra pessoa no dia do escrutínio.

Note-se que todos os eleitores podem votar por correspondência. Para isso, têm contudo de fazer o pedido. Os eleitores que queiram votar antecipadamente a partir do território nacional, têm de fazer o pedido o mais tardar até ao dia 17 de maio. Se tencionarem votar a partir do estrangeiro, o pedido tem de ser feito até ao final desta terça-feira, 2 de maio, presencialmente, na comuna de residência ou à distância, através do portal MyGuichet.lu.

Artigo: Diana Alves | Foto: Guy Jallay