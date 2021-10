A rota começa a operar em dezembro.

Voos diretos entre Luxemburgo e São Vicente a partir de dezembro

Depois de Boavista e Sal, a Luxair vai ligar o Luxemburgo a São Vicente, em Cabo Verde, com voos diretos. Segundo a informação apurada pela Rádio Latina a rota começa a operar em dezembro.

Wilson da Graça, representante da companhia aérea nacional Luxair e do operador turístico LuxairTours, confirmou que os voos diretos entre os dois países terão lugar entre 15 de dezembro e 12 de janeiro, todas as quartas-feiras. Há outros dois voos nos dias 21 de dezembro e 4 janeiro, que calham a uma terça-feira).

Caso haja uma grande adesão por parte dos passageiros, a empresa pondera abrir mais voos diretos, nomeadamente durante os períodos de festas e de verão. A Luxair não descarta ainda voos diretos para a cidade da Praia, a capital cabo-verdiana.

