Vocalista dos Rammstein internado com Covid-19

O seu estado é considerado grave.

Till Lindemann, 57 anos, está internado nos cuidados intensivos de um hospital em Berlim, avanço o jornal Bild. O seu estado é considerado crítico.

O vocalista dos Rammstein estava em digressão pela Rússia com o seu projeto a solo, Lindemann.

Após um concerto em Moscovo, Till sentiu-se mal, com os sintomas idênticos aos do coronavírus e foi levado para as urgências.

De momento, está internado nos cuidados intensivos de um hospital em Berlim.

