Vocalista dos Prodigy suicida-se aos 49 anos

Keith Flint foi encontrado inconsciente em casa, sem que a sua morte esteja a ser tratada como suspeita, referiu um porta-voz da polícia. Mas Liam Howlett, fundador da banda, revelou no Instagram que Flint se suicidou.

O vocalista da banda britânica Prodigy Keith Flint morreu hoje, aos 49 anos, segundo confirmação da polícia do Essex citada pela imprensa do Reino Unido. O músico terá cometido suicídio, de acordo com o que escreveu Liam Howlett, um dos membros e fundador da banda, na sua conta de Instagram. Afirmando-se chocado, revoltado e confuso, Howlett lamentou a morte de Flint.



Flint foi encontrado inconsciente em casa, sem que a sua morte esteja a ser tratada como suspeita, referiu um porta-voz da polícia.

Keith Flint era uma das vozes dos The Prodigy, a par de Maxim, e rosto principal do trio que se completava com Liam Howlett, adquirindo maior dimensão e protagonismo aquando do lançamento do disco “The Fat of the Land”, do qual foi extraído o ‘single’ “Firestarter”, cujo vídeo o tinha como figura central.

A banda, que passou por Portugal várias vezes, a última das quais no ano passado no cartaz do North Music Festival, no Porto, estava neste momento a promover o disco “No Tourists”, lançado em novembro, tendo agendada uma digressão pelos Estados Unidos em maio, para além de múltiplas participações em festivais de verão também já marcadas.

Criados em 1990 no Essex por Howlett, os Prodigy tornaram-se um fenómeno global com o lançamento do terceiro disco, “The Fat of the Land”, em 1997, que vendeu mais de dez milhões de cópias em todo o mundo, causando impacto com temas como “Smack My Bitch Up” ou “Breathe”.

