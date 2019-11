Vocalista dos One Direction usa casaco do Benfica

Louis Tomlinson usou casaco com emblema dos "encarnados" em conhecido programa de TV britânico

Louis Tomlinson usou casaco com emblema dos "encarnados" em conhecido programa de TV britânico

O programa britânico 'X Factor', deste sábado, 23 de novembro, teve um toque português, providenciado pelo popular vocalista dos One Direction, Louis Tomlinson.

O cantor apareceu nos estúdios onde tem lugar o conhecido concurso de talentos - e do qual já foi jurado - com um casaco do Benfica vestido.

As imagens foram partilhadas através das várias fotografias captadas pelos fãs, sobretudo do sexo feminino, junto às instalações do programa.

Antes de entrar, Tomlinson deixou-se fotografar e distribuiu autógrafos.



Louis Tomlinson participou nesta edição do 'X-Factor' como convidado e aproveitou para estrear a sua nova música ao vivo, 'Don’t Let It Break Your Heart'. A canção faz parte do seu primeiro álbum a solo, 'Walls', que tem lançamento marcado para 2020, e pode ser ouvida no vídeo abaixo.



Fã de futebol e dono de um clube



A paixão do cantor pelo futebol é antiga. Louis Tomlinson já chegou a jogar e a comandar equipas pequenas e amadoras e participa, ocasionalmente, em jogos de solidariedade e beneficência, ao lado de outras celebridades e jogadores profissionais.

O Benfica parece ser mais uma das suas paixões neste domínio.





Em 2014, o músico comprou o clube inglês da Primeira Liga, Doncaster Rovers, do qual era adepto, e dividiu, durante algum tempo, a presidência com John Ryan.

Louis Tomlinson e John Ryan Doncaster Rovers FC



Na altura, Louis Tomlinson lançou uma campanha de recolha de fundos para ajudar financeiramente o clube.



