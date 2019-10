Paula Marcelo celebrou a sua união com Jorge Lopes, a 28 de setembro, e tem a certeza de que Camilo "estava feliz" por ela.

Radio Latina 2 min.

Viúva de Camilo de Oliveira casa-se com amigo de longa data

Paula Marcelo celebrou a sua união com Jorge Lopes, a 28 de setembro, e tem a certeza de que Camilo "estava feliz" por ela.

A atriz, de 52 anos, partilhou a vida com Camilo de Oliveira, durante 35 anos, até ao fim dos dias do ator, mas os dois nunca oficializaram a relação, porque Camilo continuou casado com a primeira mulher.



Agora, três anos depois da morte do humorista, que faleceu aos 91 anos, Paula Marcelo celebrou a união com Jorge Lopes numa cerimónia e festa com vista para o mar. Casar-se de vestido de noiva foi a realização de um sonho antigo de Paula Marcelo. Só ontem a atriz revelou algumas fotos do enlace na sua conta do instagram e contou pormenores a Cláudio Ramos no 'Programa da Cristina'.

Pensou Paula Marcelo em Camilo de Oliveira quando estava prestes a dizer o sim?, perguntou Cláudio Ramos à atriz, ontem, no ‘Programa da Cristina’.

A noiva confessou que não. “Mas quando agradeci a Deus tive a certeza absoluta de que o Camilo estava feliz. Ele disse-me sempre que gostaria que eu continuasse a minha vida”, frisa Paula Marcelo que ficou viúva com 49 anos.

Agora está pela primeira vez casada e como contou é “o tomar de consciência de que aquela pessoa [Jorge Lopes] vai estar ali para o bem e para o mal”.

O anúncio do casamento por Paula Marcelo na sua conta de instagram.

Pedido de casamento

Foi nas marchas populares em junho, que Jorge Lopes, com quem mantinha uma relação há mais de um ano a pediu em casamento.

A atriz foi a madrinha da marcha popular da Ajuda e foi nos ensaios que o namorado lhe fez o pedido.

“Foi uma surpresa fantástica, estou muito feliz, tranquila e honrada porque o Jorge foi o homem que me voltou a fazer sorrir, que me voltou a mostrar a vida", confidenciou na altura a atriz à revista Nova Gente.



A história de amor de Paula Marcelo e Jorge Lopes foi sendo escrita com o passar dos anos.

Amigos de longa data

Os dois conhecem-se há muito, pois Jorge é filho da primeira senhoria de Paula Marcelo, na Parede. Mas o Jorge casou-se e saiu da zona e a atriz, conta que esteve muitos anos sem o ver.

Paula Marcelo e Camilo de Oliveira viveram juntos durante 35 anos. A atriz era 42 anos mais nova do que o humorista. Foto: LUSA

Mas, quando Camilo de Oliveira fica doente, Jorge regressa para casa da mãe porque se separa da mulher, conta Paula Marcelo à imprensa.

Ao mesmo tempo que o ator vai piorando, também a mãe da ex-mulher de Jorge Lopes vai ficando muito doente.

Jorge ajudou Paula com Camilo

Como o agora marido de Paula Marcelo continuou a dar-se bem com a sua primeira mulher, vai ajudando-a a cuidar da mãe. “Ele, que tem uma relação excecional com a ex-mulher, acompanhou-a no processo da mãe dela que estava também muito mal. E fomos cruzando-nos entre hospitais. Muitas das vezes, a irmã dele ia lá falar com o Camilo quando via as ambulâncias à porta, porque o Camilo era muito chato, não queria sair”, recorda a atriz salientando que o agora seu marido chegou a ir comprar medicamentos para o ator.

E Jorge Lopes foi ficando perto de Paula Marcelo. Ano e meio depois da morte de Camilo de Oliveira confessa o seu amor pela atriz. Agora, casaram-se. E Paula Marcelo “está feliz”.