Visita ao Grão-Ducado

Ministro de Cabo Verde no Luxemburgo para ouvir comunidade

Visita será de três dias, entre esta sexta-feira e domingo.

O ministro das Comunidades de Cabo Verde, Jorge Santos, realiza uma visita de três dias ao Luxemburgo, entre esta sexta-feira e domingo. Da agenda da visita, o destaque vai para o encontro de Jorge Santos com a comunidade, a ter lugar no sábado (11 de setembro), pelas 18h, na sala de reuniões do Hotel Royal, na capital.

Ouvido pela Rádio Latina, o embaixador de Cabo Verde no Luxemburgo, Carlos Semedo, explicou que o ministro vai ouvir as preocupações da comunidade e explicar o programa de Governo para a diáspora.

O encontro de sábado tem entrada livre, mas está sujeito à apresentação de um certificado de vacinação completa ou de teste com resultado negativo.Quanto aos encontros com as autoridades luxemburguesas, Carlos Semedo disse que vão ser abordadas as questões da integração e da educação.

Além destes encontros, o governante e ex-presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde vai ser recebido no Parlamento, pelos deputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Está agendado ainda uma reunião com empresários, quadros e artistas cabo-verdianos.



