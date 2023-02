Violência juvenil em debate no Linha Aberta desta quinta-feira. Estarão os jovens mais violentos? Porquê? O que fazer? A Rádio Latina esteve na rua a recolher algumas opiniões.

Opiniões

Violência juvenil. “Tudo começa em casa”

Quando se fala de violência juvenil, “tudo começa em casa”. A opinião é de algumas das pessoas com quem a Rádio Latina falou, na véspera do programa de opinião pública Linha Aberta, que esta quinta-feira vai debater a questão da violência juvenil.



Seja em Portugal ou no Luxemburgo, casos de gangues juvenis violentos têm sido notícia nos últimos tempos. Para algumas das pessoas que ouvimos, a violência sempre existiu, mas hoje é mais falada. Mesmo assim, parece não haver dúvidas quanto à influência da Internet.

E como devem ser punidos?

Sobre o impacto da crise pandémica no comportamento dos jovens, há quem considere que esta pode ter contribuído para um aumento da agressividade, mas há também quem alerte que a pandemia não é a resposta para tudo.

“O maior erro que podemos cometer é não darmos tempo aos filhos”

Será mais difícil educar hoje do que era antigamente? Uma das ouvintes da Rádio Latina considera que a falta de tempo é um problema incontornável. “O maior erro que podemos cometer é não darmos tempo aos filhos”, diz.

Nas escolas, a situação também nem sempre é fácil.

O Linha Aberta vai para o ar esta quinta-feira, entre as 11h30 e as 12h. Tem conhecimento de agressões de jovens no Luxemburgo? Há mais violência juvenil hoje em dia? Participe no Linha Aberta, através do 26 84 56 10.

Artigo: Diana Alves | Foto: Getty Images