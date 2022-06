A maioria das vítimas perdeu a vida em acidentes em que houve excesso de velocidade ou condução sob o efeito do álcool.

Vinte e quatro pessoas morreram no ano passado nas estradas luxemburguesas

Vinte e quatro pessoas morreram nas estradas luxemburguesas em 2021. A maioria das vítimas perdeu a vida em acidentes em que houve excesso de velocidade ou condução sob o efeito do álcool.

Na apresentação do balanço de 2021 sobre a sinistralidade rodoviária, o ministro da Mobilidade, François Bausch, revelou também que 260 pessoas ficaram gravemente feridas.

O ministro salientou que, desde 2013, o número de acidentes mortais baixou 49%. Apesar de o excesso de velocidade continuar a ser a principal causa dos acidentes graves, o ministro sublinha que esse número está a diminuir. Algo que provavelmente se deve, segundo o ministro, aos radares de controlo de velocidade, que estão cada vez mais presentes nas estradas nacionais. Nesse contexto, François Bausch lembrou que, em breve, todos os túneis da autoestrada A7 estarão equipados com radares inteligentes.

Ainda sobre o relatório da sinistralidade rodoviária, um dos dados revelados diz respeito à idade dos condutores presumíveis responsáveis pelos acidentes mortais e graves, que oscila entre 18 e 44 anos. No ano anterior, essa idade média variou entre os 35 e os 44 anos.

Ferrero em Arlon e no Luxemburgo alvo de buscas

A fábrica da Ferrero em Arlon e a sede social da empresa situada no Luxemburgo foram alvo de buscas na quarta-feira, segundo notícia avançada hoje pelo site da revista Paperjam. As buscas terão permitido a apreensão de documentos e material informático que poderão ajudar a “esclarecer as eventuais responsabilidades da empresa no caso do surto de salmonela”.

O site, que cita a imprensa belga, escreve que as buscas na fábrica de Arlon foram levadas a cabo por elementos da polícia judiciária da Bélgica e da Agência Federal para a Segurança da Cadeia Alimentar do país vizinho. Outras buscas tiveram lugar em Bruxelas e também no Luxemburgo. Por cá, a operação contou com a colaboração da polícia e das autoridades judiciais luxemburguesas.

Recorde-se que, em abril, foram detetados vários casos de salmonela na Europa, levando a empresa a retirar mais de três mil toneladas de chocolates Kinder do mercado.

De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, citado pelos meios de comunicação, a contaminação terá provocado um total de 266 casos confirmados e 58 prováveis em 13 países. Por cá, foram confirmados dois casos.

A Ferrero revelou entretanto ter descoberto a contaminação a 15 de dezembro, data após a qual limpou as linhas de produção. E é este o ponto, segundo a imprensa, que estará no centro das buscas efetuadas ontem. O objetivo será agora analisar eventuais responsabilidades no que toca à “gestão da contaminação” e à “comunicação, ou não comunicação, das informações às autoridades sanitárias”.

Segundo o Paperjam, as unidades de produção não são visadas. Mesmo assim a fábrica de Arlon continua parada desde dia 8 de abril. A sua abertura está prevista para o próximo dia 13.

Ajudas covid. Prazo para últimos pedidos termina a 15 de junho

Últimos cartuchos. Os apoios criados pelo Governo para ajudar as empresas a fazer face às perdas relacionadas com a covid-19 estão prestes a acabar. O prazo para as empresas solicitarem as últimas ajudas financeiras atribuídas pelo Governo no âmbito da pandemia da covid-19 termina no próximo dia 15 de junho.

Em causa está a chamada ‘ajuda para custos não cobertos’ e também a ‘ajuda à retoma’ destinadas ao período de março de 2022 a junho de 2022. Os pedidos de ajuda relativos ao mês de junho devem ser acompanhados de uma estimativa da perda do volume de negócios registada ao longo dos últimos meses.

O formulário que as empresas devem preencher está disponível no site Guichet.lu.

Recorde-se que a Comissão Europeia decidiu limitar as ajudas temporários dos Estados-membros no contexto pandémico até ao final do mês de junho.

Cerca de 25 mil declarações de impostos ainda não foram tratadas

À volta de 25 mil declarações de impostos relativas a 2019 ainda não foram tratadas pela Administração das Contribuições até final do mês de abril. Trata-se de declarações de pessoas privadas e não de empresas.

Estes dados foram revelados pela ministra das Finanças, Yuriko Backes, numa resposta parlamentar.

Segundo a ministra, para os anos 2018 e 2017 os funcionários ainda têm de rever 9.500 dossiers. Por vezes trata-se de declarações que foram entregues com atraso.

23 de junho. Fogo-de-artifício volta à Ponte Adolphe na Festa Nacional

A Festa Nacional, assinalada a 23 de junho, vai voltar a ganhar vida dentro de poucos dias. Depois de dois anos consecutivos sem fogo-de-artifício ou a tradicional parada militar, devido à pandemia, o programa das celebrações volta a ser de festa.

Segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira pelo serviço de informação e imprensa do Governo, a programação arranca, como tem sido habitual, na véspera, às 16h do dia 22, com a troca solene da guarda em frente ao Palácio Grão-Ducal.

Segue-se uma visita dos Grão-Duques Henri e Maria Teresa a Lellingen, na comuna de Kiischpelt, enquanto os Grão-duques Herdeiros visitam Esch-sur-Alzette.

Ainda no dia 22, tem lugar a procissão de tochas às 21h20, no boulevard Roosevelt, na capital, e música da banda militar na presença da família grão-ducal.

Por fim, às 23h tem lugar um dos momentos altos do Dia Nacional, com o fogo-de-artifício a ser lançado novamente a partir da ponte Adolphe.

Já na quinta-feira, dia 23, é organizada a tradicional cerimónia oficial na Philharmonie, pelas 10h, com a família grã-ducal deputados, membros do Governo, membros do Conselho de Estado, da magistratura, colégio de vereadores da capital e diplomatas.

Uma hora depois serão disparados os 21 tiros de canhão a partir do planalto Fetschenhaff, em Cents. Às 11h30 segue-se o desfile militar na avenida de Liberdade e às 16h30 tem lugar a cerimónia religiosa 'Te Deum' na Catedral de Notre-Dame.

Parlamento Europeu aprova fim de novos automóveis com motor de combustão após 2035

É o fim dos carros novos a gasóleo ou gasolina na União Europeia. O Parlamento Europeu aprovou uma proposta da Comissão que proíbe a venda de novos veículos com motor de combustão a partir de 2035. Na prática, será permitida apenas a venda de carros elétricos.

A proposta, que tem ainda de ser negociada com os Estados membros, será debatida no Luxemburgo, pelo Conselho de Ministros do Ambiente, já no próximo dia 29.

O transporte é um dos maiores emissores de CO2 no bloco europeu, sendo os automóveis, por si só, responsáveis por 12% do total de emissões de gases com efeito de estufa.

Chanceler alemão “profundamente chocado” com atropelamento múltiplo em Berlim

O chanceler alemão Olaf Scholz disse estar “profundamente chocado” com o atropelamento de várias pessoas, ontem, em Berlim, que fez um morto e nove feridos graves.

A vítima mortal é uma professora de 51 alunos que acompanhava uma turma de uma escola de Hesse, de visita à capital alemã.

Por detrás do atropelamento seguido de fuga, está um cidadão germano-arménio de 29 anos, de acordo com a agência noticiosa Europa Press. O suspeito acabou por ser detido por um grupo de transeuntes.

Vários meios de comunicação, desde o jornal Bild à televisão pública ARD, falam de um ato deliberado ou mesmo com motivações políticas. Algo que não foi confirmado pela polícia.

Monkeypox detetado em 29 países e já há transmissão comunitária

O diretor geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que já se confirmaram mais de mil casos de monkeypox, em 29 países, não endémicos, e avisou que em algumas zonas já há transmissão comunitária.

O responsável da OMS mostrou preocupação com a propagação do vírus a grupos vulneráveis, como crianças e grávidas.

O diretor-geral da OMS pediu aos países que façam todos os esforços necessários para identificar todos os casos e contactos, com o objetivo de controlar o surto e impedir uma maior difusão do vírus.

Em Portugal, foram notificados 191 casos, segundo a Direção-Geral da Saúde. No Luxemburgo ainda não há registo de nenhum caso.

Liga Nações. Portugal mede forças com checos, que travaram Suíça e Espanha

Portugal recebe hoje a República Checa, num encontro da terceira jornada do grupo A2 da Liga das Nações de futebol, já classificada de ‘outsider’, depois de surpreender Suíça (2-1) e Espanha (2-2).

Depois do empate a um golo, em Sevilha, frente à Espanha, e da primeira vitória, face aos suíços (4-0), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e consequente liderança na ‘poule’, os lusos defrontam, na ronda três, um oponente com menos argumentos, mas que tem apresentado qualidade para lutar com os favoritos.

Os checos, que disputaram os dois primeiros jogos em casa, já conseguiram, porém, superar os helvéticos e, no domingo, estiveram a vencer os espanhóis por 1-0 e 2-1, cedendo o 2-2 apenas aos 90 minutos (golo de Iñigo Martínez).

O jogo entre Portugal e a República Checa está marcado para as 20:45 e vai ser dirigido pelo esloveno Matej Jug.

Depois de enfrentar os checos, Portugal ruma a Genebra, onde irá jogar no domingo, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.

Treinador Leonardo Jardim assina com Shabab Al-Ahli por uma temporada

O português Leonardo Jardim é o novo treinador do Shabab Al-Ahli, clube de futebol dos Emirados Árabes Unidos com o qual rubricou contrato por uma temporada, revelou o clube na sua página oficial.

O clube foi quinto classificado na última edição da Liga dos Emirados.

